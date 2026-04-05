لیدر اغتشاشات اندیشه شهریار دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبادالله خدایاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرمانده انتظامی غرب استان تهران، از دستگیری یک عنصر سلطنت طلب و لیدر اغتشاشات در شهر اندیشه خبر داد.

سرهنگ خدایاری با اعلام این خبر گفت: با رصد اطلاعاتی مأموران، فردی که در جریان اغتشاشات ۱۸ دی ماه با بازنشر فراخوان، بارگذاری پست و استوری و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقش محوری در به خشونت کشاندن اغتشاشات در شهر اندیشه داشت، با پیگیریهای پلیس دستگیر شد.

وی افزود: این فرد در اعترافات خود به صراحت به ارتباط با برخی عناصر فراری و مزدور مقیم خارج از کشور اذعان کرده است.