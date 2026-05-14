به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار پنجشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان عسلویه با تبیین شرایط حساس کنونی و ارج نهادن به حضور آگاهانه و مستمر شهروندان در صحنههای اجتماعی، بر ضرورت تحول بنیادین در شیوه خدمترسانی تأکید کرد.
فرماندار عسلویه با بیان اینکه مردم مطالبهگر و وفادار عسلویه شایسته باکیفیتترین خدمات هستند، تصریح کرد: در شرایطی که جامعه با رویکردی مسئولانه در مسیر صیانت از آرمانهای رهبر شهید و نظام گام برمیدارد، مدیران موظفند از حصار اتاقهای اداری خارج شده و با استقرار «میز خدمت» در بطن تجمعات و گفتوگوهای مستقیم شبانه، گرهگشای مطالبات مردم باشند؛ چراکه در دولت چهاردهم که رئیس جمهور محترم در میدان خدمت و جهاد حضور فعال دارد، هیچ بهانهای برای فرار از پاسخگویی پذیرفتنی نیست.
پاسالار با ورود به مباحث اقتصادی و ثبات معیشت عمومی، کارگروه تنظیم بازار را مکلف به مداخله فعال و رصد مستمر زنجیره توزیع و نظارت بر قیمت ها کرد.
وی با هشدار جدی نسبت به هرگونه نوسان کاذب و بیثباتی در قیمتها، خاطرنشان کرد: دفاع از حقوق مصرفکنندگان خط قرمز ما در شهرستان است و در این مسیر با متخلفان و برهمزنندگان آرامش اقتصادی بدون هیچگونه مماشاتی برخورد صورت خواهد گرفت.
فرماندار عسلویه همچنین بر ضرورت حفظ انسجام ملی تأکید کرد و افزود: اجازه هیچگونه دوقطبیسازی یا ایجاد انشقاق و تفرقه را نخواهیم داد و همگرایی تمامی گروهها حول محور منافع ملی با توجه به منویات مقام معظم رهبری، اولویت اصلی ماست.
فرماندار عسلویه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن دعوت شهروندان به رعایت صرفه جویی در مصرف انرژی با تحلیل ناترازی انرژی در آستانه فصل گرما، مدیریت مصرف برق را یک مأموریت حیاتی توصیف کرد و افزود: تمامی دستگاههای اجرایی موظف به همکاری تنگاتنگ با اداره برق برای صرفه جویی و مدیریت بهتر برق هستند.
رئیس شورای اداری شهرستان عسلویه در پایان، پروژهمحوری را شاخص اصلی ارزیابی عملکرد مدیران در سال جاری برشمرد.
