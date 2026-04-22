کمبودی در تامین کالاها احساس نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران دیروز در در سی و نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به شهادت هموطنان عزیزمان در جنگ ۴۰ روزه گفت: شهادت تعداد زیادی از هموطنان عزیز غیرنظامی و نظامی و به خصوص آیتالله خامنهای رهبر شهید را تسلیت عرض میکنم. همچنین برای تمامی سربازان رشید کشورمان که شجاعانه در برابر بزرگترین ارتشهای جهان ایستادگی کردند،آرزوی پیروزی و سلامت دارم. امید آنکه کشور به زودی در مسیر صلح و سلامت قرار گیرد.
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: در صحنه جنگ رمضان هرچند که فشارهای بسیاری برکشور تحمیل شد ولی قدرت میدان، تدابیر دیپلماسی، همبستگی ملی و وحدت مردم سبب شد که جلوههای باشکوه و قابل احترامی از عظمت ایران عزیر نمایان شود. باید با نهایت فروتنی به درایت و صبوری این مردم نازنین تبریک گفت و به آنان احترام گذاشت و هرچه بیشتر در جهت رفع مشکلاتشان گام برداشت.
بر اساس اعلام اتاق تهران، نجفی عرب با بیان اینکه «اعتبار معاهدات بینالمللی از بین رفته است» گفت: متاسفانه جنگ رمضان نشان داد که معاهدات بیناللملی و قوانین جهانی فاقد ارزشند و قدرتهای جهانی با زورگویی هرچه بخواهند میکنند و هیچ نهاد و سازمان و قانونی هم در مقابل آنان قدرت ایستادگی ندارد. چه جنایتی بالاتر از اینکه بزرگترین ارتش جهان به مدرسه دخترانه حمله و جان نازنین فرزندان ایران را پرپر می کند. این روزها تصاویر دختران نوجوان روی بیلبوردهای شهر نقش بسته و نگاه معصومشان دل هر انسانی را به درد و اشک به چشم میآورد. شگفتا که جنایتکاران در سکوتاند و با وقاحت این جنایت را تکذیب و رد میکنند. متاسفم که برخی هموطنان خارج نشین نیز با این رفتارها همسویی میکنند و حتی به تقویت قدرت دشمن میپردازند. امیدوارم جایی در تاریخ جهان این رفتار جنایتکارانه ثبت و آیندگان از آن مطلع باشند.
نجفیعرب با اشاره به حمله به مراکز صنعتی کشور، ادامه داد: غمانگیز اینکه در جریان حمله ناجوانمردانه دشمن و جنگ تحمیلی به ایران عزیزمان زیرساختها و صنایع و کارخانههای متعلق به بخشخصوصی و مردم هم آسیب جدی و مستقیم دیدهاند که طبق اصول بینالمللی جنایت جنگی محسوب میشود. دشمن بارها شهرکهای صنعتی و حتی کارخانههای داروسازی و مراکز علمی و پژوهشی کشور را مورد تهاجم قرار داد و با وقاحت تمام درباره از بین بردن تمدن ایران سخن گفت؛ حال آنکه این سرزمین با هزاران سال تاریخ و فرهنگ همیشه به دشمنان خود درسهای تاریخی داده است.
او گفت: حملات به کارخانهها و مراکز صنعتی که هیچکدام در هیچ بخشی از زنجیره صنایع نظامی جای نداشتهاند، نشان میدهد که دشمن سفره و آسایش مردم را هدف قرار داده است. جالب اینکه حتی در جریان جنگهای جهانی هم ارتشهای جهان عدم تجاوز به صنایع زیرساختی و خصوصی و غیرنظامی را مورد توجه قرار میدادند. اما دریغ از دشمن به ظاهر متمدن ما که پا روی هر قاعدهای گذاشتهاست.
نجفیعرب با بیان اینکه حمله به زیرساختهای صنعتی کشور در هر اندازه و ابعادی جنایت جنگی است، گفت: زیرساختها به یک دولت تعلق ندارد و ثروت بین نسلی به حساب میآید. بر کسی پوشیده نیست که بازسازی فولاد مبارکه به چندین سال زمان و هزینههای بسیار بالا نیاز دارد یا اینکه صنایع پتروشیمی با هزینه چندین هزار میلیاردی و حداقل دو سال زمان بازسازی خواهد شد. در مورد تخریب پل B۱ کرج هم به غیر از ابراز شگفتی چه میتوان بیان داشت؟ پلهای راهآهن یا منازل مسکونی مردم را به لیست این جنایتها اضافه کنید. آیا آمریکا و رژیم صهیونی میتواند در پیشگاه تاریخ در مورد این رفتارها توضیحی ارایه دهد؟ آیا جهان به اندازه یک تلنگر از آنان توضیحی خواستهاست؟
او با اشاره به اینکه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به ایران، آسیبهای جدی به اقتصاد جهانی وارد کردهاست، ادامه داد: در مورد برخی کالاها میزان خسارت به حدی برآورد شده که گفته میشود حتی با برقراری صلح پایدار، زمانی بین یک تا دو سال برای بازگشت قیمتها ( از بنزین گرفته تا نان و...) به حالت قبل از جنگ وجود دارد. جهان امروز باید بداند که هزینه رفتارهای غیرمنطقی و وحشیگرایانه دو فرد را میدهد. تورم بالای ۴ درصدی در جهان که گفته میشود تا ۷ درصد هم رشد پیدا میکند، هدیه ترامپ به مردم جهان است.
کمبودی در تامین کالاها احساس نشد
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه «شرایط امروز کشور طی ۱۰۰ سال گذشته بیسابقه بودهاست» ادامه داد: طی یک قرن گذشته، هیچگاه تخاصم خارجی به همراه تحریمهای بینالمللی با شدتی که اکنون وجود دارد، همزمان برکشور اعمال نشدهاست. وضعیت اقتصادی بسیار شکننده شده و باید دقت نظر داشت که این شرایط به بروز کمبود درسبد مصرف مردم منتهی نشود. در این بین دولتمردان طی روزهای گذشته برای اداره کشور از جان مایه گذاشتهاند. شاید تدابیر یا تلاشهای کابینه برای عموم مردم روشن نباشد ولی باید اذعان داشت که دولت طی این دوره زمانی، اجازه نداد کمبود کالا احساس شود یا در نیازهای مختلف مانند انرژی نقصی رخ دهد. این وضعیت برای کشوری که تحت تحریم و جنگ قرار دارد کمسابقه است. ولی وحدت ملی در ایران و مسئولیتپذیری دولت سبب شد که این بزنگاه با دقت و متانت طی شود.
نجفیعرب با بیاناینکه «در دوره جنگ میزان بوروکراسی دولتی به ناچار کاهش یافتهاست» افزود: همین جریان در برخی موارد به اقتصاد کشور کمک کردهاست. سالهاست که بخشخصوصی فریاد میزند که دولت بوروکراسیها را کم و حذف کند اما به دلایل نامشخص، بدنه دولت هر سال بزرگتر و دخالتها بیشتر شدهاست. جنگ نشان داد که بدون دخالت حداکثری دولت هم میتوان کشور را چه بسا بهتر اداره کردو بخشخصوصی متعهد آخرین صنف و گروهی است که باید ناامید شود.
او افزود:جامعه بخشخصوصی، تعداد زیادی از نخبگان و دلسوزان کشور را در دل خود جایی داده است. فعالان اقتصادی وکارآفرینان بارها نشان دادهاند که هیچگاه مردم و کشور را تنها نگذاشتهاند. اکنون هم فعالان اقتصادی با وجود تمام مشکلات و گرفتاریها، پای کشور ایستادهاند و اجازه ندادهاند که چرخ کارخانهها از حرکت بازافتاده و سفره مردم کوچکتر شود.
نجفیعرب ادامه داد: در پس بحرانهای مالی و وضعیت بسیار وخیم اقتصاد کشور باید در انتظار وقوع موج بیکاری بود. جنگ این وضعیت را تشدید کرده ولی دلیل اصلی آن نبودهاست. حاکمیت به موازات اداره صحنه جنگ و دیپلماسی باید در مورد ساماندهی اقتصاد ملی تدبیر کند. راه حلها همگی روشن است و بارها از سوی نخبگان و بخشخصوصی به حاکمیت ارایه شدهاست. متاسفانه گزارشها نشان میدهد که موجودی انبار در مورد برخی صنایع خاص بالاست ولی از سوی دیگر دسترسی به مواد اولیه بهشدت کاهش پیدا کردهاست.
ضرورت چارهاندیشی درباره تامین مالی بنگاه ها
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه«آنچه امروز اقتصاد را گرفتار کرده، وضعیت نه جنگ و نه صلح بوده و بلاتکلیفی از جنگ هم بدتر است» افزود:هیج بنگاهی در این وضعیت نمیتواند برای آینده برنامهریزی کند. همه چیز در غبار است. خرید و فروش کالاهای صنعتی به کمترین میزان رسیده و حتی نرخ واقعی ارز هم مشخص نیست. بازارها در رکود قرار گرفته اند و نااطمینانی در مورد روزهای پیشرو وجود دارد.
او تصریح کرد که بنگاههای بخشخصوصی سعی کردهاند که نهایت تابآوری را به خرج دهند و همچنان سرپا بمانند ولی دولت باید برای کمک به صنایع تدابیر ویژه داشتهباشد. نظام مالیاتستانی یا تامین اجتماعی یا بانکها باید براساس شرایط جدید با فعالان اقتصادی تعامل کنند. به ویژه آنکه لازم است، دولت در مورد موضوع تامین مالی بنگاهها دقت نظر داشتهباشد و اقدامات عاجل و فوری صورت دهد. ضمن اینکه در این مقطع هیچ تصمیم مهم اقتصادی بدون مشورت با ذینفعان نباید به مرحله اجرا برسد. از دل مشورت با بخشخصوصی میتوان به راهکارهای بنیادین دست پیدا کرد.
او همچنین با بیان یک تذکر درون خانوادگی خطاب به همه فعالان اقتصادی، گفت: شرایط سخت و جانکاه است؛ ولی بنگاههای بخشخصوصی یا دولتی نباید به محض بروز بحران به سمت تعدیل نیرو بروند. شرکتهای بزرگ سالها در این کشور کار کرده و منابعی در اختیار دارند. به بهانه حفظ سازمان یا صنایع نمیتوان نان کارگران را برید. امروز وضعیت عادی نیست و همگی باید با نهایت دلسوزی و فداکاری از این شرایط عبور کنیم.
رئیس اتاق تهران در پایان گفت: ایران قرنها ایستاده و بسیاری رنجها را پشت سرگذاشتهاست. اکنون هم باید ایستاد. با وجود همه مشکلات، فردا روشن است.
