محمدرضا حسینزاده، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر فضای دانشگاهی اظهار کرد: طبیعتاً شرایط جنگی بر فضای آموزشی و پژوهشی نیز اثرگذار است و فضای علمی دانشگاهها نیز از این شرایط تأثیر میپذیرد.
وی افزود: محدودیتهایی مانند دسترسی به اینترنت بینالملل میتواند در حوزه پژوهش مشکلاتی ایجاد کند، اما تدابیری برای مدیریت این شرایط اندیشیده شده و با تلاش همه ارکان دانشگاهها، روند آموزشی و پژوهشی با کمترین مشکل در حال انجام است.
حسینزاده با اشاره به دلایل هدف قرار گرفتن دانشگاهها در زمان درگیریها تصریح کرد: جنگی که از سوی متجاوزان آغاز میشود، با هدف از بین بردن اراده و توان یک کشور است و هر عاملی که موجب تقویت خودباوری و پیشرفت شود، میتواند در معرض تهدید قرار گیرد. دانشگاهها و مراکز علمی در راستای افزایش توان علمی، صنعتی و رفع نیازهای کشور و حتی سایر ملتها فعالیت میکنند و به همین دلیل ممکن است به هدف دشمن تبدیل شوند.
وی تأکید کرد: دانشگاهها و جامعه نخبگانی هدایتکننده سایر ارکان جامعه در ابعاد مختلف هستند و آسیب رساندن به این نهادها در واقع تلاشی برای خاموش کردن چراغ هدایت علمی جامعه است؛ اقدامی که میتواند روند رشد یک جامعه را سالها به عقب بازگرداند.
این استادتمام زمینشناسی اقتصادی دانشگاه تبریز با بیان اینکه علم و دانش محدود به یک فضای فیزیکی نیست، گفت: با وجود اقداماتی مانند ترور دانشمندان یا حمله به مراکز علمی، دانش از بین نمیرود. خوشبختانه با روند قابل توجه رشد علمی در کشور، بخش گستردهای از جامعه در مسیر علم و دانش قرار گرفتهاند و این سرمایه علمی به سادگی آسیبپذیر نیست.
عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز همچنین درباره نقش جامعه جهانی در جلوگیری از حمله به مراکز علمی گفت: بر اساس اصول و قوانین بینالمللی، حمله به نهادهای دانشگاهی مصداق جنایت جنگی محسوب میشود. دانشگاهها در سراسر جهان ارتباطات علمی گستردهای با یکدیگر دارند و میتوانند با روایت حقیقت و آگاهسازی افکار عمومی جهانی، در جلوگیری از چنین تجاوزهایی نقش مؤثری ایفا کنند.
وی در پایان با اشاره به مسئولیت جامعه دانشگاهی خاطرنشان کرد: استادان، دانشجویان و نخبگان علمی از جایگاه قابل توجهی در جامعه و حتی در عرصه بینالمللی برخوردارند. این جامعه علاوه بر تداوم و تقویت فعالیتهای علمی و پژوهشی، باید در مسیر آگاهسازی افکار عمومی و بیان واقعیتها نیز تلاش کند تا روند رشد علمی کشور دچار وقفه نشود.
