متولیان پای کار تولید باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی عصر یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان، با تقدیر از همه مجموعه ها از جمله قضایی، اجرایی، نظارتی، بانکی، بخش خصوصی و کارآفرینان گفت که با توجه به این تلاش‌ها علیرغم اینکه در شرایط جنگی قرار داریم ولی خللی در خدمت رسانی به مردم استان وجود ندارد.

وی در ادامه به مصوبات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید کشور، استان و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: مصوبات بسیار خوبی با درک درست از وضعیت کشور در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید کشور، استان و کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان در راستای حمایت از تولید و اشتغال به تصویب رسیده است و وظیفه همه مدیران است که به این مصوبات عمل کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی افزود: در شرایط فعلی همه مدیران باید مسئولیت پذیر باشند و با احساس مسئولیت شرایط را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند و در گره گشایی از مشکلات مردم تلاش شبانه روزی داشته باشند.

عتباتی با اشاره به اینکه تولید کنندگان افسرانی هستند که جنگ اقتصادی را مدیریت می کنند تاکید کرد: دستگاه قضایی با دستگاه ها و افرادی که شرایط جنگی را درک نکنند و چوب لای چرخ تولید و تولید کنندگان بگذارند مماشاتی نخواهد داشت.

وی گفت: در جنگ با دشمن آمریکایی - صهیونیستی فرماندهان و نیروهای مسلح در میدان جنگ، مردم در میدان خیابان و تولیدکنندگان در میدان جنگ اقتصادی کار خود را به درستی انجام می دهند و سیستم قضایی و اجرایی نیز از این مجموعه ها تمام قد پشتیبانی و حمایت می کنند تا هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند.

در این نشست آخرین وضعیت همکاری و هم‌افزایی میان دولت و فعالان اقتصادی استان در شرایط جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار گرفته و حاضران بر ضرورت تداوم تعامل سازنده برای حمایت از تولید، تجارت و اشتغال تأکید کردند.

همچنین در این جلسه برخی تسهیلات و حمایت‌های دولتی و قضایی ویژه واحدهای تولیدی و تجاری مطرح و راهکارهای اجرایی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی، رفع موانع تولید و پشتیبانی از چرخه تأمین و توزیع کالا در استان بررسی شد.