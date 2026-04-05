آیندهوون قهرمان لیگ اردیویسه هلند شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته بیست و نهم لیگ اردیویسه هلند امروز تیم‌های PSV آیندهوون و اوترخت به مصاف هم رفتند که این بازی پُر گل با نتیجه ۴ بر ۳ به سود آیندهوون خاتمه یافت تا شاگردان پیتر بوش برای بیست و هفتمین بار این عنوان مهم را تصاحب کنند.

تیم فاینورد تنها رقیب آیندهوون برای کسب عنوان قهرمانی بود که شاگردان روبن فن‌پرسی امروز مقابل وولندام به تساوی بدون گل رضایت دادند تا آیندهوون با انجام ۲۹ بازی و کسب ۷۱ امتیاز به قهرمانی زود هنگام فصل جاری اردیویسه برسد.

با کسب این عنوان قهرمانی، آیندهوون پر افتخار ترین تیم لیگ هلند شد.