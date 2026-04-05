۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

حریق در یک انبار پخش مواد غذایی و بهداشتی سمنان؛ آتش مصدوم نداشت

حریق در یک انبار پخش مواد غذایی و بهداشتی سمنان؛ آتش مصدوم نداشت

سمنان- رئیس سازمان آتش نشانی سمنان از وقوع حریق در انبار پخش مواد غذایی و بهداشتی در شهر سمنان خبر داد و گفت: این حریق مصدوم نداشته است.

علی صباغی از حریق انبار پخش مواد غذایی و بهداشتی روز یکشنبه در شهرک غرب سمنان خبر داد و اظهار داشت: برای مهار این آتش سوزی انبار آتش‌نشانان ایستگاه شماره ۶ و یک به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای عملیاتی توانستند با سرعت عمل بالا حریق را بلافاصله اطفاء و از سرایت آن به دیگر قسمت‌های انبار پیشگیری به عمل آورند.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با تاکید بر اینکه حادثه خسارت جانی نداشت، بیان کرد: اظهار نظر در خصوص علت دقیق حادثه مستلزم بررسی های بیشتر است.

صباغی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم نسبت به دپو لوازم خود ایمنی لازم را به کار گرفته و حتما در انبارها سیستم اطفا حریق را به کارگیری کنند.

