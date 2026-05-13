حریق گاراژ در چهار راه مازندران شهر سمنان؛ آتش به موقع مهار شد

علی اصغر تاج آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق عصر چهارشنبه در یک واحد گاراژ در چهار راه مازندران شهر سمنان خبر داد و بیان کرد: بلافاصله نیروهای امدادی و عملیاتی از ایستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه با سرعت عمل به موقع آتش نشان ها حریق به سرعت مهار شد، ادامه داد: با انجام اقدامات ایمنی آتش سوزی تحت کنترل درآمد.

رئیس سازمان آتش نشانی سمنان با تاکید به اینکه حریق مهار و از گسترش آن به واحدهای مجاور پیشگیری شد، اضافه کرد: حادثه بدون مصدوم گزارش شده است.

تاج آبادی اظهار داشت: علت دقیق حادثه نیازمند بررسی کارشناسان است اما همانگونه که همواره آتش نشانی به آن تاکید دارد لزوم رعایت موارد ایمنی در این گونه واحدها و وجود خاموش کننده های دستی است.