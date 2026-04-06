حجت‌الاسلام میکاییل اسکندری، در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری برنامه‌های چهلمین روز عروج ملکوتی قائد شهید امت در تبریز خبر داد.

وی با اشاره به آغاز این برنامه‌ها از روز چهارشنبه ۱۹ فروردین اظهار کرد: همزمان با چهلمین شب شهادت، در تمامی مساجد استان مراسم قرائت قرآن کریم و آیین‌های سوگواری برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام اسکندری افزود: مراسم محوری این ایام روز پنجشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰ در میدان ساعت تبریز با حضور هیئت‌های مذهبی، مداحان، خانواده‌های شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: حرکت و تجمع مردمی برای حضور در این مراسم از مسیرهای مختلف شهر از جمله باغ فجر به سمت میدان ساعت، ارتش جنوبی به سمت میدان ساعت، ارتش شمالی و میدان شهدا به سمت میدان ساعت و همچنین چهارراه شهید بهشتی به سمت میدان ساعت انجام خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این برنامه با حضور مسئولان استانی برگزار می‌شود، گفت: نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مسئولان در این مراسم حضور خواهند داشت و مردم نیز در فضایی معنوی به سوگواری و عزاداری خواهند پرداخت.

وی همچنین از برگزاری مراسم پایانی در روز جمعه خبر داد و گفت: آیین گرامی‌داشت اربعین فراق قائد شهید روز جمعه از ساعت ۱۱ تا ۱۲ همزمان با اقامه نماز جمعه در مصلای اعظم تبریز برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام اسکندری در پایان از عموم مردم و نمازگزاران دعوت کرد تا با حضور در این برنامه‌ها، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی بدارند.