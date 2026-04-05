۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۵۹

روزنامه نگار آمریکایی:

نام جنگ آمریکا علیه ایران، عملیات شکست حماسی است

نام جنگ آمریکا علیه ایران، عملیات شکست حماسی است

تحلیلگر و روزنامه نگار آمریکایی در پی انهدام تجهیزات جنگی آمریکا در ایران با طعنه خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور، نام جنگ واشنگتن علیه ایران را «عملیات شکست حماسی» (آمریکا) نامید.

به گزارش خبرگزاری مهرف «اتان لوینز» روزنامه نگار آمریکا در حساب کاربری ایکس خود با انتشار تصویری از تجهیزات منهدم شده ارتش آمریکا در ایران نوشت: «عملیات شکست حماسی. بیش از یک میلیارد دلار تجهیزات نابود شد. چه دستاوردی حاصل شد؟»

«دان بایر»، نماینده ویرجینیای شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا نیز در واکنش به تهدیدات و توهین‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت: مثل همه‌ افراد دیگر، من هم مجبور شدم بررسی کنم که آیا این اظهارات واقعی است یا نه. متاسفانه واقعیت دارد.

این نماینده کنگره آمریکا افزود: رئیس‌جمهوری آمریکا در حال از دست دادن کنترل خود در روز عید پاک است و تهدید به حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی می‌کند.

