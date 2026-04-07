به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی اظهارات تحریکآمیز و تنشزا و تشدید درگیریها در خاورمیانه را محکوم کرد.
وی اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر نابودی کامل یک تمدن و هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی را «مشمئز کننده» خواند.
این مقام سازمان ملل تاکید کرد: «بر اساس حقوق بینالملل، حمله عمدی به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی یک جنایت جنگی است و هر کسی که مسئول جرایم بینالمللی باشد باید در دادگاهی صالح پاسخگو شود».
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه بار دیگر با تکرار ادعاهای پیشین خود علیه ایران، تحولات پیشرو را مهم توصیف کرد و مدعی پایان یک تمدن و ایجاد تغییرات اساسی در ایران شد.
این اظهارات در حالی بیان میشود که ترامپ پیشتر نیز ایران را به بازگرداندن به عصر حجرتهدید کرده بود، اما همزمان مدعی تمایل به مذاکره و توافق با تهران است، رفتاری که با دو حمله به ایران در میانه مذاکرات در تضاد قرار دارد.
نظر شما