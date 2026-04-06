واکنش عضو سابق مجلس آمریکا: تهدیدات ترامپ علیه ایران شر است

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیاستمدار جمهوری خواه آمریکایی روز یکشنبه به وقت محلی در بیانیه ای در واکنش به توهین ها و تهدیدهای ترامپ گفت: در صبح روز عید پاک، این چیزی است که رئیس‌جمهور ترامپ منتشر کرد.

تمام کسانی که در دولت او ادعا می‌کنند مسیحی هستند باید بر زمین زانو بزنند، از خدا طلب بخشش کنند و از پرستش رئیس‌جمهور دست بردارند و مانع دیوانگی ترامپ شوند.

حامی سابق ترامپ و مخالف سرسخت امروز او خطاب به اعضای دولت آمریکا با بیان اینکه شما همدست ترامپ هستید، افزود: تنگه هرمز بسته شده است چون ایالات متحده و اسرائیل جنگ بی‌دلیلی را علیه ایران آغاز کردند بر اساس همان دروغ‌های هسته‌ای که دهه‌هاست به آن‌ها می‌گویند، که هر لحظه ایران می‌تواند یک سلاح هسته‌ای بسازد.

این سیاستمدار جمهوریخواه آمریکایی اضافه کرد: می‌دانید که چه کسی سلاح‌های هسته‌ای دارد؟ اسرائیل.این نماینده سابق عضو مجلس نمایندگان آمریکا تصریح کرد: آنها ( اسرائیل) بیش از حد قادر به دفاع از خود هستند، بدون اینکه ایالات متحده مجبور باشد در جنگ‌های آنها بجنگد، مردم و کودکان بی‌گناه را بکشد و هزینه آن را بپردازد.

تیلور گرین تاکید کرد: تهدید ترامپ به بمباران نیروگاه‌ها و پل‌ها، به مردم ایران آسیب می‌رساند، همان مردمی که ترامپ ادعا می‌کرد در حال آزاد کردن آنهاست.

این سیاستمدار آمریکایی گفت: در عید پاک، از همه روزها، ما به عنوان مسیحیان باید یادآوری شویم که پسر خدا مرد و از قبر برخاست تا ما برای همیشه از گناهان‌مان بخشیده شویم.

عیسی به ما فرمان داد که یکدیگر را دوست داشته باشیم و یکدیگر را ببخشیم. حتی دشمنان‌مان را.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور ما (ترامپ) مسیحی نیست و سخنان و اعمال او نباید توسط مسیحیان حمایت شود.

مسیحیان در دولت باید به دنبال صلح باشند. باید رئیس‌جمهور را به صلح ترغیب کنند نه تشدید جنگی که به مردم آسیب می‌زند.

این سیاستمدار آمریکایی ادامه داد: این چیزی نیست که ما به مردم آمریکا وعده دادیم، وقتی که آنها به طور گسترده در سال ۲۰۲۴ رای دادند، می‌دانم، من بیشتر از بسیاری از افراد آنجا بودم. این، بزرگ کردن دوباره آمریکا نیست، این شر است.