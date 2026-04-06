  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۱۶

پیش تولید سریال «رئیسعلی» شروع شد؛ آغاز فیلمبرداری پس از جنگ

رضا میرکریمی کارگردان سینما و تلویزیون از آغاز پیش‌تولید پروژه‌ای درباره قهرمان ملی ایران رئیسعلی دلواری خبر داد و گفت که احتمالا فیلمبرداری آن پس از جنگ شروع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرکریمی کارگردان سینما و تلویزیون شب گذشته ۱۶ فروردین مهمان محمدرضا شهیدی فرد در برنامه «من ایرانم» بود و درباره نکات مختلفی سخن گفت.

میرکریمی در بخشی از سخنانش به پروژه ای که این روزها در تلویزیون در دست دارد اشاره و بیان کرد: مدتی است که روی پروژه‌ای به نام «رئیسعلی» کار می‌کنم؛ پروژه‌ای درباره قهرمان ملی‌مان، رئیسعلی دلواری و چند سالی است که فیلمنامه آن را می نویسم.

وی درباره جزئیات این پروژه عنوان کرد: این اثر یک مینی‌سریال است که هدفی سینمایی را نیز دنبال می‌کند. پس از چند سال، خوشبختانه یک متولی‌ پیدا شد و تلویزیون پای کار آمد. اکنون در تلاش هستیم که کار را جلو ببریم. پیش‌تولید آغاز شده است؛ لوکیشن‌ها را پیدا کرده‌ایم و طراحی‌ها را انجام داده‌ایم.

میرکریمی در پایان با بیان اینکه امیدوار است فیلمبرداری اثر چندان طولانی نشود احتمال داد که پس از جنگ، فیلمبرداری را شروع کند.

کد مطلب 6792744
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      1 0
      پاسخ
      قبلا تو دهه ۶۰ به سریال به اسم دلیران تنگستان در مورد این مبارز ساخته بودن فکر نکنم سریال جدیدی نیاز باشه و حرف تازه ای واسه گفتن داشته باشه

