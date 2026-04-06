پیش تولید سریال «رئیسعلی» شروع شد؛ آغاز فیلمبرداری پس از جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرکریمی کارگردان سینما و تلویزیون شب گذشته ۱۶ فروردین مهمان محمدرضا شهیدی فرد در برنامه «من ایرانم» بود و درباره نکات مختلفی سخن گفت.
میرکریمی در بخشی از سخنانش به پروژه ای که این روزها در تلویزیون در دست دارد اشاره و بیان کرد: مدتی است که روی پروژهای به نام «رئیسعلی» کار میکنم؛ پروژهای درباره قهرمان ملیمان، رئیسعلی دلواری و چند سالی است که فیلمنامه آن را می نویسم.
وی درباره جزئیات این پروژه عنوان کرد: این اثر یک مینیسریال است که هدفی سینمایی را نیز دنبال میکند. پس از چند سال، خوشبختانه یک متولی پیدا شد و تلویزیون پای کار آمد. اکنون در تلاش هستیم که کار را جلو ببریم. پیشتولید آغاز شده است؛ لوکیشنها را پیدا کردهایم و طراحیها را انجام دادهایم.
میرکریمی در پایان با بیان اینکه امیدوار است فیلمبرداری اثر چندان طولانی نشود احتمال داد که پس از جنگ، فیلمبرداری را شروع کند.
