هنرمندان نباید از مردم عقب بمانند؛ هر روز شاهد ظهور یک قهرمان هستیم

رضا میرکریمی کارگردان سینما در حاشیه مراسم «امین ‌امت ایران» که به مناسبت چهلم رهبر شهید انقلاب در تالار وحدت برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پرداختن به جنگ رمضان در سینما گفت: ما به‌عنوان یک ملت، در حال تجربه‌کردن دوره‌ای فشرده، بی‌نظیر و فوق‌العاده غنی هستیم. این موقعیت برای جامعه هنرمندان، فرصتی بسیار مغتنم به شمار می‌آید تا ذخیره‌ای گرانبها فراهم آورند، مشاهده کنند، ثبت و ضبط و تأمل کنند و به بازبینی بپردازند. هنرمندان نباید این روزها از مردم عقب بمانند.

وی با اشاره به اینکه چنین فرصت‌هایی در تاریخ ما به ندرت پدید می‌آید، عنوان کرد: در گذشته، گاه قرن‌ها سپری می‌شد تا شخصیتی نظیر عباس میرزا به‌عنوان قهرمانی ملی مطرح شود اما امروز، روزانه شاهد ظهور قهرمانانی در عرصه‌های سیاسی و نظامی هستیم. این حجم از رخدادهای غرورآفرین، افتخارآمیز و سرشار از تجربه، برای هر ملتی در یک بازه زمانی کوتاه، به‌ندرت پیش می‌آید.

کارگردان «یه حبه قند» در پایان با بیان اینکه هنرمندان هرگز نباید این فرصت را از دست بدهند، گفت: توصیه من به هنرمندان که نخست متوجه خودم است، این است که این روزها چشم‌ها و گوش‌هایشان باید به‌ویژه در میان مردم به خوبی کار کند.