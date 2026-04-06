۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۲

اعلام اولویت های سازمان تامین اجتماعی در شرایط جنگی

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سازماندهی مناسب برای استمرار امور سازمان با توجه به شرایط جاری کشور، در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، در جلسه بررسی وضعیت طرح بهبود ساختار سازمانی تأمین اجتماعی، اظهار داشت: شرایط جاری کشور نباید مانعی برای پیگیری برنامه‌های تحولی و اصلاحی شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی اولیه برای نحوه مواجهه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس سناریوهای قابل تصور در خصوص جنگ تحمیلی طراحی شده است و با توجه به شاخص‌هایی نظیر شرایط اقتصادی کشور، اشتغال، درآمدها و وصول حق‌بیمه، افزایش تعهدات و مستمری‌ها و موارد اصلی دیگر، برنامه‌های جامع و تکمیلی توسط کارشناسان طراحی می شود.

سالاری اضافه کرد: در کنار بسیاری از اقدامات قابل پیش‌بینی برای اقدام در وضعیت جنگ، برخی برنامه‌ها و موضوعات حتی در شرایط غیرجنگی نیز برای سازمان تأمین اجتماعی، ضروری و لازم بوده که باید پیگیری آنها را ادامه دهیم.

وی در ادامه این جلسه گفت: موضوع ساماندهی ساختار سازمانی و برنامه‌های اصلاح فرایندها و تحول دیجیتال به ویژه در حوزه بیمه‌ای باید تسریع شود.

سالاری افزود: در این شرایط ایجاد تحول در خدمات غیرحضوری با اولویت برخی خدمات مهم‌تر نظیر بیمه متمرکز، محاسبه ضریب مقطوع پیمان و بازرسی الکترونیک دفاتر باید در دستور کار ویژه باشد و پیگیری و نظارت مستمر بر پیشبرد آنها صورت گیرد.

وی گفت: در شرایط امروز باید برنامه قبلی در خصوص بازنگری و چابکسازی در ساختار ستاد مرکز و مدیریت‌های درمان و ادارات کل استانها، فضاهای فیزیکی و بهره‌برداری بهینه از اماکن متعلق به سازمان با سرعت بیشتری صورت گیرد.

حبیب احسنی پور

    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      روزهای جنگ ، فرصت طلایی برای اصلاح ساختارهای اقتصاد !! .... اصلاحاتی که در روزهای عادی بسیار مشکل یا غیرممکن است !
    • الهام کارامد نیت IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      عالی

