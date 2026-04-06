به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد، رئیس شورای حوزه‌های علمیه تهران، در آغاز درس خارج فقه حوزه علمیه امام رضا (ع)، با اشاره به شرایط حساس منطقه و دستاوردهای نبرد کنونی، هشدار داد که غفلت و سازشکاری ممکن است پیروزی به‌دست‌آمده را به شکست تبدیل کند.

وی با تسلیت ایام سوگ و اشاره به خسارت‌های مادی و معنوی جنگ تحمیلی اخیر، شهادت رهبر انقلاب اسلامی را بزرگ‌ترین ضربه به ملت ایران و جبهه مقاومت دانست و افزود: در پی آن، شهادت فرماندهان، نظامیان، مدیران و مردم بی‌دفاع، فاجعه‌ای انسانی و اسلامی است که عمق درد را برای امت اسلام دوچندان کرده است.

الطاف پنهان الهی، زمینه‌ساز پیروزی‌های آشکار

آیت‌الله رشاد با تأکید بر اینکه این حوادث تلخ به لطف الهی و در ذیل سنت الطاف خفیه همراه با پیروزی‌های تاریخی بوده است، گفت: جبهه حق، به برکت خون پاک شهدا و عنایت حضرت حجت(عج)، یک‌تنه در برابر کفر و استکبار ایستاد و دست برتر از آنِ ماست.

وی با اشاره به تغییر معادلات منطقه‌ای و جهانی تصریح کرد: ایرانِ پس از این جنگ، دیگر ایرانِ پیشین نیست؛ بلکه به قدرتی قاره‌ای و تعیین‌کننده در معادلات جهانی تبدیل شده است. در مقابل، هیمنه پوشالی دشمنان، از صهیونیسم تا امپریالیسم، فروپاشیده و رو به زوال رفته است.

هشدار به تصمیم‌سازان: حزم و احتیاط، شرط حفظ دستاوردها

رئیس شورای حوزه‌های علمیه تهران با ابراز نگرانی از آسیب‌پذیری دستاوردهای عظیم کنونی، خطاب به فعالان عرصه دیپلماسی، امنیت و نظامی گفت: هوشیار باشید؛ مبادا برخی تصمیم‌گیران به این میراث تاریخی خدشه وارد کنند.

وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر، تأکید کرد: اگرچه صلح بر جنگ ارجحیت دارد، اما با دشمن خونخوار، بی‌منطق و بی‌اخلاق نمی‌توان به سادگی صلح کرد. حضرت علی(ع) می‌فرماید: «از دشمن پس از صلح، سخت بر حذر باش؛ چه‌بسا نزدیک شود تا تو را غافلگیر کند.»

آیت‌الله رشاد افزود: حتی در صورت برقراری آتش‌بس و استیفای حقوق، هرگز نباید از دشمن غافل شد. دشمن گاه با زبان نرم و رفتار فریبنده، زمینه غفلت طرف مقابل را فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو باید همواره جانب احتیاط را رعایت کرد و حسن ظن بی‌مورد را کنار گذاشت.

کمترین دستاورد نبرد کنونی: خروج دائمی پایگاه‌های آمریکا از منطقه

وی کمترین نتیجه نبرد پیروز کنونی را برچیده شدن کامل و دائمی پایگاه‌های استعماری آمریکا از منطقه دانست و خاطرنشان کرد: این دستاورد بزرگ، ثمره خون شهدا و ایستادگی امت اسلامی است و باید با تدبیر، حزم و وحدت، از آن پاسداری شود.

آیت‌الله رشاد از همه دلسوزان جبهه مقاومت خواست تا با الهام از مکتب امیرالمؤمنین(ع)، در عین تمایل به صلح، مرزبندی روشنی با دشمنان بی‌تعهد داشته باشند و اجازه ندهند پیروزی میدان، به ننگ باختن در میز مذاکره تبدیل شود.

وی با استناد به آیه شریفه «فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ...» تصریح کرد: مواجهه با دشمن گردنکش، نیازمند وادار کردن او به فروتنی و پذیرش ذلت است؛ مفهومی که صرفاً جنبه فیزیکی ندارد، بلکه شامل درهم‌شکستن اراده سران کفر نیز می‌شود.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه خراسان افزود: تا زمانی که فتنه باقی است، جنگ نیز باقی است و صلح در سایه فتنه، بی‌معناست. قرآن کریم می‌فرماید: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ»؛ بنابراین پایان جنگ، زمانی است که دیگر هیچ فتنه‌ای در منطقه وجود نداشته باشد.

آیت‌الله رشاد با اشاره به سهیم بودن همه ارکان جبهه مقاومت در این پیروزی، گفت: رفتارشناسی سران آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که این جریان قابل اعتماد نیست؛ ازاین‌رو اگر روزی جنگ خاتمه یابد، باید شروط و عهود محکم و تضمین‌شده از دشمن اخذ شود.

وی تأکید کرد: این جنگ، جنگی منطقه‌ای است و منطقه باید از مواهب پیروزی بهره‌مند شود. هرگونه توافق باید با جبهه واحد دشمن — شامل آمریکا، رژیم صهیونیستی، دولت‌های غربی و دولت‌های سرسپرده منطقه — به‌صورت یکپارچه و همزمان صورت پذیرد.

آیت‌الله رشاد با تفکیک میان مسلمانان و منافقان قدرت‌طلب خاطرنشان کرد: ما هرگز تمایلی به درگیری با همسایگان و امت اسلام نداریم؛ میدان نبرد ما با منافقانی است که با تسلط بر برخی کشورهای اسلامی، آن‌ها را به مستعمره آمریکا تبدیل کرده و پایگاه‌های خود را در آن سرزمین‌ها برپا کرده‌اند.

وی افزود: تا زمانی که پایگاه‌های آمریکا در منطقه وجود دارد، آرامش و امنیت باز نخواهد گشت. باید چرخه باطل «تهاجم، آتش‌بس، مذاکره و تهاجم دوباره» شکسته شود و امکان هرگونه حمله آینده از طریق جمع‌شدن کامل بساط استعماری دشمن، از بین برود.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه خراسان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اعتراف رسمی دشمن به آغازگری جنگ تأکید کرد و گفت: نهادهای بین‌المللی باید این واقعیت را تثبیت کنند و در نتیجه، پرداخت غرامت کامل برای جنگ تحمیلی دوم و سوم و نیز کودتای نافرجام، با تضمین خدشه‌ناپذیر بین‌المللی الزامی است.

آیت‌الله رشاد همچنین خواستار پرهیز آمریکا از هرگونه دخالت و اظهارنظر در امور داخلی ایران، به‌ویژه در حوزه صنعت هسته‌ای و توان دفاعی شد و افزود: ایرانِ ققنوس‌وار که از خاکستر این جنگ برمی‌خیزد، حق ذاتی برخورداری از سلاح‌های راهبردی بازدارنده را دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همه تحریم‌ها علیه نهادها، اشخاص، ایران و جبهه مقاومت باید بی‌قیدوشرط لغو شود و منابع مالی مسدودشده پس از انقلاب، بدون تأخیر به ایران بازگردانده شود. همچنین مجرمان مشارکت‌کننده در اقدامات تروریستی و براندازانه باید استرداد و طبق قوانین بین‌المللی به دولت اسلامی تحویل داده شوند.