۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

تحلیلگر صهیونیست: نمی‌توانیم مقابل ایران پیروز شویم؛ کشتار پیروزی نیست

یک تحلیلگر مطرح صهیونیست به پوچ بودن ادعاهای مقامات تل آویو مبنی بر پیروزی در جنگ کنونی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، بن درور یمینی تحلیلگر روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اذعان کرد، دوره پیروزی ها گذشته است. سیاستمداران باید واقعیت ها را بپذیرند و دیگر شعارهای توخالی نداده و از اصطلاحاتی خیال پردازانه مانند پیروزی مطلق دم نزنند.

وی در ادامه افزود، مطرح کردن ادعای شکست حزب الله و ایران ممکن است به یک شوک ناامید کننده برای صهیونیست ها تبدیل شود چرا که نمی توان به یک پیروزی قاطع در برابر ایران دست یافت همان طور که نمی توان حزب الله را خلع سلاح کرد.

یمینی اضافه کرد، حرف های زیاد، پیروزی نمی سازد. بمباران، کشتار و تخریب را نمی توان پیروزی واقعی نامید. در غزه نیز بعد از ۲ سال پیروزی واقعی محقق نشد و حماس همچنان ایستاده است.

