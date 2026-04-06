اندیشکده شورای آتلانتیک: جنگ علیه ایران، شکست اطلاعاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده شواری آتلانتیک در گزارشی نوشت: جنگ با ایران، شکست اطلاعاتی است. در سال ۲۰۰۵، یک کمیسیون دوحزبی متشکل از قانون‌گذاران و کارشناسان امنیتی به این جمع‌بندی رسید که «جامعه اطلاعاتی تقریباً در تمامی ارزیابی‌های پیش از جنگ درباره سلاح‌های کشتار جمعی عراق کاملاً اشتباه کرده بود.» دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا به جورج بوش گفته بودند که صدام حسین برنامه تسلیحات هسته‌ای را از نو احیا کرده و عراق دارای سلاح‌های بیولوژیک، تأسیسات سیار تولید، و همچنین ذخایر سلاح‌های شیمیایی است.

این اندیشکده افزود: همین ادعاها مبنای حمله آمریکا و هشت سال اشغال عراق شد. این کمیسیون نتیجه گرفت: «پس از پایان جنگ، حتی یک مورد از این ادعاها نیز قابل تأیید نبود. این یک شکست بزرگ اطلاعاتی بود.» اگر هیأتی مشابه روند منتهی به جنگ کنونی با ایران را بررسی کند، ارزیابی آن احتمالاً چنین خواهد بود: جامعه اطلاعاتی در ارزیابی‌های پیش از جنگ درباره توانمندی‌ها و نیت‌های ایران برای حمله به آمریکا و متحدانش، دقیق و منسجم عمل کرده بود. برخلاف آنچه دونالد ترامپ برای توجیه تصمیم خود مطرح کرده است، اطلاعات موجود نشان می‌داد که حکومت ایران در حال آماده‌ شدن برای استفاده از سلاح هسته‌ای نبود؛ موشک‌های بالستیکی در اختیار نداشت که قادر به رسیدن به خاک آمریکا باشند و در صورت حمله نظامی آمریکا، احتمالاً به کشورهای همسایه در خلیج فارس حمله خواهد کرد و خواهد کوشید تنگه هرمز را ببندد؛ اقدامی که می‌تواند یک بحران اقتصادی جهانی ایجاد کند.