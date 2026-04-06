المسیره: ایران در حال تحمیل معادلات بازدارندگی جدیدی به دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، هانی احمد علی با انتشار گزارشی در المسیره نوشت: در مجموعه ای از تحولات سریع میدانی، سپاه پاسداران از سرنگونی یک پهپاد MQ-۹ آمریکایی در حریم هوایی استان اصفهان خبر داد. این همزمان با سرنگونی پهپاد دیگری بود که در ماموریت جستجوی خلبان یک جنگنده سرنگون شده آمریکایی در جنوب این استان بود. در همین زمینه، منابع نظامی ایران سرنگونی یک پهپاد دیگر، هرمس ۹۰۰، را تایید کردند و این ادامه موفقیت‌های سیستم‌های پدافند هوایی است که به طور فزاینده‌ای تحرکات هواپیماهای دشمن را محدود کرده و توانایی آنها را برای انجام ماموریت‌های شناسایی و حمله محدود می‌کند.

این رسانه عربی نوشت: از نظر اقتصادی، پیامدهای تجاوز صهیونیستی-آمریکایی به طور مستقیم بر آمریکا تأثیر گذاشته است. گزارش‌های اقتصادی افزایش قابل توجه نرخ تورم و همچنین افزایش شدید قیمت سوخت را پیش‌بینی می‌کنند. قیمت گازوئیل در برخی شهرها به بالاترین حد خود رسیده و از هشت دلار در هر گالن فراتر رفته است که نشان دهنده فشار فزاینده بر اقتصاد آمریکا در نتیجه جنگ جاری است. از نظر سیاسی، گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از ناامیدی در دولت آمریکا است، به طوری که دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنایتکار آمریکا، در پی تشدید پیامدهای جنگ، در حال بررسی تغییر گسترده کابینه است.

المسیره افزود: این وضعیت نشان دهنده میزان سردرگمی و چالش‌های پیش روی واشنگتن در جبهه‌های مختلف است. این تحولات تأیید می‌کند تلفات دشمن در حال افزایش است و جبهه‌های رویارویی در حال گسترش است، در حالی که ایران انعطاف‌پذیری منسجم خود را حفظ می‌کند و توانایی خود را برای مدیریت درگیری از نظر سیاسی، نظامی و اقتصادی نشان می‌دهد و در نتیجه تحمیل معادلات بازدارنده جدید در منطقه را تقویت می‌کند.