به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سال ۱۴۰۴ در ۴ اسفندماه ۱۴۰۴، متقاضیانی که در مهلت تعیین شده (از تاریخ ۴ تا ۱۰ اسفند ۱۴۰۴) موفق به ثبت‌نام در آزمون مذکور نشده‌اند می‌توانند، در مهلت مجدد نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مهلت مجدد برای ثبت‌نام‌ از امروز دوشنبه‌ ۱۷ فروردین تا شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است که متقاضیان می‌توانند منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org در این خصوص اقدام کنند.

ضمناً متقاضیانی که قبلاً در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند، درصورت تمایل در بازه زمانی دوشنبه‌ ۱۷ فروردین تا شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ می‌توانند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی خود اقدام کنند.



زمان برگزاری آزمون پس از فراهم شدن شرایط عادی در کشور از طریق تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

