به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در محدوده پل زنگوله در مسیر شمال به جنوب محور چالوس سنگین گزارش شده است.

بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت و همچنین مسیر جنوب به شمال محور چالوس روان است. در عین حال، در ارتفاعات محور چالوس بارش باران گزارش شده و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

همچنین بارش برف و باران در برخی محورهای استان چهارمحال و بختیاری گزارش شده است. در برخی محورهای استان‌های مازندران، قزوین، گلستان، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز بارش باران در جریان است.

در ادامه این گزارش آمده است که مسیرهای رفت و برگشت محور کمربندی شرقی شهر کرمانشاه مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین شامل داخل شهر کرمانشاه و کمربندی غربی این شهر انجام می‌شود.

گفتنی است، محورهای پونل - خلخال، پاتاوه - دهدشت و کمربندی یاسوج - اصفهان مسدود هستند. همچنین محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت - پادنا (رفت و برگشت) و وازک–بلده دارای انسداد فصلی هستند.