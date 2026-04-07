سلیمی: دشمن از وحدت ملی ایرانیان به ستوه آمده؛ به اهدافشان نرسیدند

حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه باید حل مطالبات معیشتی مردم مدنظر مسئولان قرار گیرد، گفت: مردم در جنگ تحمیلی سوم نشان دادند که کشورشان را به همه وجود دوست دارند و پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند.
وی متذکر شد: مردم ما در دوران دفاع مقدس نیز هشت سال در مقابل دشمن ایستادند. همچنین ملت ما در جنگ ۱۲ روزه و طی سالهای مختلف در مقابل انواع هجمههای دشمنان مقاومت کردند و تاکنون اجازه ندادهاند که دشمنان توطئههای خودشان را علیه کشورمان عملیاتی کند. الان هم دشمن از وحدت و انسجام ملی مردم ایران به ستوه آمده است و نمیتواند به اهدافش دست یابد.
وی ادامه داد: مردم ایران بسیار مقاوم هستند و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون سنگ تمام گذاشتهاند. مسئولان هم باید به وظایف خود در قبال این مردم فهیم و همیشه در صحنه عمل کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از وظایف مسئولان به حوزه بهبود معیشت مردم بازمیگردد؛ باید نگرانیهای مردم در حوزه اقتصادی برطرف شده و مطمئن شوند که میتوانند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب خریداری کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به نگرانیهای معیشتی مردم پاسخ مناسب داده شود. دولت باید گامهای بلندتری برای رفع مشکلات اقتصادی کشور بردارد و باید هماهنگتر عمل کند.
