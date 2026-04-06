‌به گزارش خبرنگار مهر سعیده صالح غفاری، مدیرعامل انجمن اتیسم ایران در نشست خبری گفت: ما تلاش کردیم که در قالب «پروژه حال» که از ابتدای بهمن‌ماه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ اجرا شده، با بالغ بر ۹۰۰۰ خانواده تماس گرفته شده است تا وضعیت آنان در شرایط جنگی بررسی و بخشی از نیازها و فشارهای واردشده بر خانواده‌ها شناسایی شود. هدف از این طرح، انجام اقداماتی در حد توان یک نهاد مدنی و خیریه برای کاهش بخشی از مشکلات این خانواده‌ها عنوان شده است. ‌ وی تأکید کرد: جنگی که اکنون بیش از یک ماه از آغاز آن می‌گذرد و گفته می‌شود بیش از ۱۰ کشور را درگیر کرده، فشار سنگینی بر جامعه اتیسم ایران و نیز بر تمام نهادهای مدنی وارد کرده است؛ فشاری که به گفته گویندگان، با جنگ‌های جهانی اول و دوم قابل مقایسه دانسته شده و نیازمند توجه و همدلی گسترده‌تر است. ‌ صالح غفاری افزود: بر این اساس، انجمن اتیسم ایران و سایر سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه تلاش دارند تا در کنار مردم و با اتکا به حمایت‌های جمعی، خدمات خود را برای این گروه از کودکان و خانواده‌هایشان تا حد امکان ادامه دهند.

در ادامه سینا توکلی سرپرست آموزش، پژوهش و توانبخشی انجمن اتیسم ایران در ادامه نشست گفت: در شرایطی که کشور درگیر تبعات جنگی است که بیش از یک ماه از آغاز آن می‌گذرد، انجمن اتیسم ایران با رویکردی متفاوت به مقوله «بقا» برای خانواده‌های دارای فرزند اتیسم پرداخته است. بر اساس گزارش‌های دریافتی، شعار امسال با عنوان «هر زندگی ارزشمند است»، دیگر تنها یک جمله نیست، بلکه به یک مطالبه بین‌المللی تبدیل شده است؛ چرا که کودکان آسیب‌پذیر، بحران، ناامنی بیرونی و بی‌ثباتی درونی را چندین برابر بیشتر از سایر افراد جامعه تجربه می‌کنند.

تشدید بحران و پس‌رفت مهارت‌ها در مناطق جنگی

به گفته توکلی کودکان اتیسم تغییرات صدا، بی‌نظمی و اضطراب محیطی ناشی از جنگ را با شدتی بسیار بالا درک می‌کنند. قطع خدمات درمانی در این هفته‌ها منجر به بروز رفتارهای چالش‌برانگیز، اختلالات شدید خواب و «پس‌رفت مهارت‌ها» شده است؛ به طوری که بسیاری از این کودکان به وضعیت ماه‌ها یا حتی سال‌های قبل خود بازگشته‌اند.

آمادگی نهادهای امدادی و پلیس برای مواجهه با اتیسم

وی ادامه داد: یکی از اقدامات زیربنایی انجمن در سال ۱۴۰۴، آموزش تخصصی نیروهای عملیاتی بوده است. با همکاری سازمان هلال‌احمر و تلاش‌های جناب آقای گلبند، «تیم سحر» (سازمان حمایت روانی هلال‌احمر) آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند. تنها در تهران و شهرستان‌های اطراف، ۶۷۴ نفر از پرسنل هلال‌احمر مستقیماً پیرامون اختلال اتیسم آموزش دیده‌اند تا در صورت مراجعه به منازل یا محل‌های حادثه، نحوه مداخله صحیح با این کودکان را بدانند.

توکلی اظهار داشت: کوریکولوم آموزشی اتیسم به سامانه LMS و برنامه‌های آموزشی سازمان اورژانس کشور اضافه شده است. همکاران دیسپچ و تیم‌های عملیاتی اورژانس اکنون قادرند در پاسخ‌گویی‌های کد ۲۸ و عملیات‌های میدانی، کمک‌های تخصصی به خانواده‌های اتیسم ارائه دهند.

وی افزود: در استان‌های لرستان، گیلان، هرمزگان، مازندران و تهران، آموزش‌های ویژه‌ای برای پلیس، به‌خصوص در مورد گم شدن بزرگسالان دارای اتیسم، برگزار شده که در شرایط فعلی جنگی، کمک شایانی به امنیت این افراد می‌کند.

تداوم خدمات مشاوره‌ای و درمانی رایگان

توکلی اذعان کرد: سامانه مشاوره تلفنی انجمن اتیسم ایران از ابتدای شروع جنگ (نهم اسفند) حتی یک روز هم تعطیل نشده است. از نهم تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴، تعداد ۵۸۵ مشاوره و در ایام نوروز (اول تا سیزدهم فروردین ۱۴۰۵) تعداد ۲۰۸ مشاوره تلفنی به خانواده‌ها ارائه شده است. هم‌اکنون این سامانه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶:۳۰ پاسخگوی تماس‌هاست.

وی ادامه داد: ویزیت و خدمات روان‌پزشکی برای تمامی ۹۵۰۰ عضو انجمن به صورت حضوری، تلفنی و آنلاین «کاملاً رایگان» است و خانواده‌ها نیازی به پرداخت فرانشیز ندارند. همچنین مشاوره‌های رفتاری، مشاوره بلوغ برای نوجوانان (که در این روزها دچار به‌هم‌ریختگی بیشتری هستند) و مشاوره‌های حقوقی توسط کارشناسان انجمن به صورت رایگان انجام می‌شود. ‌ تولید محتوای تخصصی مداخله در جنگ

توکلی خاطر نشان کرد: در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به دلیل دوری طولانی‌مدت از فضای جنگ، محتوای آموزشی برای مداخله در جنگ ندارند، متخصصان انجمن اتیسم ایران با بهره‌گیری از تجربه جنگ ۱۲ روزه، محتواهای ویژه‌ای را آماده کرده‌اند. این آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها از طریق کانال روبیکای انجمن با بیش از ۴۴ هزار عضو در حال انتشار است. این پلتفرم نقش کلیدی در آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها در این شرایط تحمیلی و پیش‌بینی‌نشده ایفا می‌کند تا والدین بیاموزند چگونه در میانه بحران، از فرزندان خود محافظت کنند.