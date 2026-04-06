رصد مستمر بازار و ادارات چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، سیف ظهر امروز دوشنبه در جریان بازدید از بازار چگنی در سخنانی، اظهار داشت: گشت نظارتی با حضور کارشناسان فرمانداری چگنی، جهاد کشاورزی و اداره غله شهرستان از نانوایی‌ها و فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی بخش «شاهیوند» در راستای بررسی روند خدمت‌رسانی به مردم به طور مستمر صورت می‌گیرد.

وی گفت: بررسی قیمت کالاهای اساسی موجود در فروشگاه‌ها، بررسی کیفیت پخت نان و میزان رضایت مشتریان از مهم‌ترین نکات این بازرسی‌ها است.

فرماندار چگنی، افزود: همچنین گشت نظارتی کارشناسان فرمانداری چگنی باهدف بررسی وضعیت حضور و خدمت‌دهی کارکنان ادارات و میزان خدمت‌رسانی بانک‌ها نیز صورت‌گرفته است.

سیف بر تداوم گشت‌های نظارتی به‌منظور افزایش رضایت‌مندی شهروندان و نظارت مستمر بر وضعیت خدمت‌رسانی در سطح شهرستان تأکید کرد.