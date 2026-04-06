به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: اگر تا همین اواخر «بلک فرایدی» بیشتر به ‌عنوان یک روز تبلیغاتی و نماد خرید و تخفیف در ذهن افکار عمومی دنیا بخصوص آمریکایی‌ها شناخته می‌شد، حالا این واژه معنای تازه‌ای پیدا کرده است؛ روزی که می‌توان از آن به ‌عنوان نماد یک شکست سنگین و کم‌سابقه برای ارتش ایالات متحده در برابر جمهوری اسلامی ایران یاد کرد. «جمعه سیاه» در این معنا، نه به صف‌های خرید، بلکه به صف خسارت‌های انباشته و ضربات پی ‌در پی‌ای اشاره دارد که نیروهای مسلح ایران به پیشرفته‌ترین ماشین‌ نظامی جهان وارد کرد.

ضربات پراهمیتی که بلافاصله به تیتر یک رسانه‌های جهانی تبدیل شد. روز جمعه هفته گذشته، آنچه اتفاق افتاد صرفا یک رهگیری ساده جنگنده آمریکایی نبود، بلکه زنجیره‌ای از رهگیری‌ها و اصابت‌های موفق بود که طی آن، چندین جنگنده و بالگرد مهم ارتش تروریستی ایالات متحده هدف قرار گرفتند.

در رأس و آغاز این فهرست، یک جنگنده پیشرفته که روایت‌ها درباره آن بین F-15E Strike Eagle و حتی احتمال F-35 Lightning در نوسان است، در آسمان مرکزی ایران منهدم شد.

پیش از هر چیزی، باید به این نکته توجه داشت که اهمیت هدفگیری و انهدام جنگنده آمریکایی، از آن جهت است که چه F35 باشد و چه F15، هر دو گزینه، جزو ستون‌های اصلی برتری هوایی آمریکا محسوب می‌شوند؛ اولی نماد فناوری پنهان‌کاری و نسل پنجم جنگنده‌ها و دومی یک جنگنده تهاجمی چندمنظوره با توان ضربتی بالا.

نکته دیگر آنکه اگر نوع F35 باشد، این دومین مورد از هدفگیری و اصابت و انهدام موفق نماد برتری هوایی ایالات متحده توسط نیروهای مسلح ایران در طول این جنگ است. اما جمعه سیاه آمریکایی‌ها به همین‌جا ختم نشد. در ادامه روز و در جریان تلاش برای جست‌وجو و نجات خدمه این جنگنده، دو فروند A-10 نیز هدف قرار گرفته و منهدم شدند. هرچند رسانه‌های غربی و آمریکایی به یک مورد اشاره می‌کنند اما سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) خبر داد که در روز جمعه، یک فروند A10 توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران و یک فروند دیگر توسط نیروی زمینی سپاه مورد اصابت قرار گرفته‌اند.

A-10 که به «تانک‌کش پرنده» معروف است، برای پشتیبانی نزدیک از نیروهای زمینی طراحی شده و به‌ دلیل استقامت بالا و قدرت آتش سنگین، یکی از ابزارهای کلیدی آمریکا در میدان‌های نبرد به شمار می‌رود. هدف قرار گرفتن چنین پرنده‌ای در مأموریت پشتیبانی، پیش از هر چیز نشان‌دهنده آن است که محیط عملیاتی علیه کشورمان برای ارتش ایالات متحده به‌شدت ناامن شده و حتی بالگردهای مقاومش نیز از تیررس پدافندی ایران خارج نیستند.

همزمان، دو بالگرد UH-60 Black Hawk که مأموریت نجات را بر عهده داشتند، دچار آسیب جدی شده و خدمه آنها نیز دچار جراحت شدند. بلک‌هاوک‌ها نیز از مهم‌ترین بالگردهای چندمنظوره ارتش آمریکا هستند که در عملیات‌های ویژه، انتقال نیرو و جست‌وجو و نجات نقش حیاتی دارند. آسیب دیدن این بالگردها و زخمی شدن خدمه آنها که طبق ادعای رسانه‌های آمریکایی توانسته‌اند خود را به عراق برسانند، از عمق فاجعه برای ایالات متحده خبر می‌دهد. ابعاد این فاجعه برای آمریکایی‌ها به ‌سرعت در فضای رسانه‌ای غربی-آمریکایی بازتاب یافت.

رسانه‌هایی مثل آسوشیتدپرس، رویترز، واشنگتن‌پست و گاردین هر یک به‌ نحوی به این حادثه پرداختند و آن را در صدر اخبار خود قرار دادند. وجه مشترک این پوشش‌ها نیز تأکید بر بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بودن این اتفاق برای آمریکایی‌ها بود. در این میان، خبرگزاری آسوشیتدپرس به عنوان یکی از قدیمی‌ترین رسانه‌های آمریکایی اذعان کرد انهدام جنگنده‌های آمریکایی، ضربه‌ای «بسیار نادر» در 24 سال گذشته به ایالات متحده محسوب می‌شود. اما اگر اصابت‌های روز جمعه را در کنار فهرست خسارات 35 روز گذشته قرار دهیم، تصویر کامل‌تری از ضربات ایران به آمریکا به ‌دست می‌آید.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، ارتش تروریستی ایالات متحده در این مدت با آسیب یا انهدام مجموعه‌ای از جنگنده‌ها و بالگردهای کلیدی مواجه شده است: یک فروند جنگنده F-15 (حدود 65 میلیون دلار)، چهار فروند F-15E Strike Eagle (در مجموع حدود 360 میلیون دلار)، یک فروند A-10 Thunderbolt II (حدود 18.8 میلیون دلار)، یک فروند آواکس (حدود 700 میلیون دلار)، هشت هواپیمای سوخت‌رسان (در مجموع حدود 320 میلیون دلار)، سه بالگرد HH-60 Pave Hawk و HH-60W Jolly Green II (در مجموع حدود 60 میلیون دلار)، هفده فروند MQ-9 Reaper (در مجموع حدود 510 میلیون دلار) و یک فروند CH-47 Chinook. جمع‌بندی همین ارقام نشان می‌دهد تنها بر اساس آنچه خود آمریکایی‌ها به‌ طور رسمی پذیرفته‌اند، مجموع خسارت مادی وارد شده به چند میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که بدون احتساب هزینه‌های عملیاتی و پشتیبانی است.

نکته مهم‌تر این است که این فهرست، صرفاً شامل مواردی است که رسانه‌ای یا تأیید شده‌اند. با توجه به الگوی سکوت و اطلاع‌رسانی محدود از سوی آمریکایی‌ها که حداقل در ماجرای انهدام جنگنده پیشرفته این کشور در روز جمعه مشهود است، این احتمال کاملا جدی است که ابعاد واقعی خسارات، فراتر از این ارقام باشد و بخش اعظم آن هرگز به ‌صورت عمومی منتشر نشود. همه اینها در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده پیش‌تر مدعی «انهدام کامل» توان دفاعی ایران شده بود.

در این میان، یک نکته راهبردی بسیار مهم نیز از سوی سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا مطرح شده است؛ اینکه «سامانه‌های نوین پدافند هوایی در میدان عمل رونمایی می‌شود» و با اتکا به این سامانه‌ها، ایران به سمت «کنترل کامل آسمان» حرکت خواهد کرد. این گزاره، در کنار رخدادهای میدانی، معنای عمیق‌تری پیدا می‌کند. آنچه امروز دیده می‌شود، صرفاً واکنش به حملات نیست، بلکه نشانه‌ای از یک پدافند در حال تحول، تطبیق و ارتقاست؛ پدافندی که نه‌تنها ضربات اولیه را پشت سر گذاشته، بلکه اکنون با ابزارها و روش‌های جدید، در حال بازتعریف قواعد جنگ در آسمان ایران است.

پاسخ ویرانگر در راه است

با ورود به ششمین هفته جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و با توجه به اینکه دشمن در مواجهه با قدرت نظامی کشورمان به بن‌بست رسیده و از تحقق اهداف اولیه‌ خود عاجز مانده، روز گذشته نقاطی از منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر از جمله مجتمع رازی، کارون، بندر امام، فجر 1 و فجر 2 هدف حملات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. با توجه به هشدارهای پیشین قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) مبنی بر اینکه هر تعرضی به زیرساخت‌های غیرنظامی کشور با پاسخ قاطع ایران همراه خواهد بود، انتظار می‌رود در ساعات آینده، دشمن آمریکایی-صهیونی‌ پاسخ حمله به پتروشیمی ماهشهر را در سرزمین اشغالی و کشورهای حاشیه خلیج فارس که میزبان پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده هستند دریافت کند؛ چه آنکه پیش‌تر نیز حملات دشمن به فولاد و تاسیسات انرژی کشور با پاسخ قاطع همراه بود و نشان داد ایران وعده‌های خود را قاطعانه محقق می‌کند.