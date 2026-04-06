افشای وابستگی علی فهیم به منافقین توسط رجوی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فهیم از عناصر دشمن در اغتشاشات تروریستی دی‌ماه سال ۱۴۰۴ که به اماکن ممنوعه نظامی برای تصرف اسلحه‌خانه و سرقت سلاح‌های جنگی تعرض کرده بود، پس از بررسی پرونده و طی مراحل قضایی امروز به دار مجازات آویخته شد.

مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین نیز در همین خصوص در بیانیه‌ای فهیم را شورشگر دلیر (لقب منافقین برای عناصر خود) خوانده و وابستگی وی را به این گروهک تروریستی تائید کرد.

همچنین رجوی در این بیانیه بار دیگر بر ارتباط دیگر عناصر تروریستی که در روزهای اخیر مجازات شدند، با این گروهک تاکید کرده است.