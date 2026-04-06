  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

افشای وابستگی علی فهیم به منافقین توسط رجوی

مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین در بیانیه‌ای علی فهیم را شورشگر دلیر (لقب منافقین برای عناصر خود) خوانده و وابستگی وی را به این گروهک تروریستی تائید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فهیم از عناصر دشمن در اغتشاشات تروریستی دی‌ماه سال ۱۴۰۴ که به اماکن ممنوعه نظامی برای تصرف اسلحه‌خانه و سرقت سلاح‌های جنگی تعرض کرده بود، پس از بررسی پرونده و طی مراحل قضایی امروز به دار مجازات آویخته شد.

مریم رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین نیز در همین خصوص در بیانیه‌ای فهیم را شورشگر دلیر (لقب منافقین برای عناصر خود) خوانده و وابستگی وی را به این گروهک تروریستی تائید کرد.

همچنین رجوی در این بیانیه بار دیگر بر ارتباط دیگر عناصر تروریستی که در روزهای اخیر مجازات شدند، با این گروهک تاکید کرده است.

کد مطلب 6793126
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چه کرد با من آشنا کرد!

