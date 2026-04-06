تسلیت امیر حاتمی در پی شهادت رئیس سازمان اطلاعات سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»،فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت شهادت سرلشکر پاسدار مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه، پیامی صادر کرد و اقدامات رذیلانه دشمن آمریکایی_صهیونی در روحیه مقاومت ملت غیور ایران را بیتاثیر دانست.
متن این پیام، به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» (احزاب / ۲۳)
مجاهد فرهیخته و خستگیناپذیر سردار شهید سرلشکر پاسدار مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عمر پربرکت خویش را در مسیر صیانت از امنیت ملی، مقابله با تهدیدات پیچیده دشمنان و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی سپری کرد و سرانجام در این راه پرافتخار، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.
دشمنان این مرز و بوم گمان میکنند با چنین اقدامات کوردلانه و رذیلانهای، میتوانند خللی در اراده ملت ایران ایجاد کنند، حال آنکه تاریخ نشان داده هر قطره از خون شهیدان، نهال مقاومت را در دلها ریشهدارتر میسازد. این ضایعه تلخ نیز نهتنها موجب تضعیف روحیه ملت بزرگ ایران نخواهد شد، بلکه عزم و همبستگی ملی را در مسیر صیانت از استقلال و عزت کشور دوچندان خواهد کرد.
اینجانب و آحاد همرزمانم در ارتش غیور ایران اسلامی، ضمن محکومیت شدید اقدامات جنایتکارانه و خلاف موازین و حقوق بینالملل رژیم صفاک صهیونی و آمریکای جنایتکار، شهادت این سردار فداکار و پرافتخار را محضر فرماندهی معظم کل قوا، همرزمان عزیزم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سربازان گمنام امام زمان(عج) خانواده معزز ایشان و عموم ملت ایران تسلیت و تبریک عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای این شهید والامقام و صبر و اجر را برای بازماندگان مسئلت دارم.
