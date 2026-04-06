۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

شهادت سردار خادمی، اراده مجاهدت برای امنیت ایران را افزایش می‌دهد

وزارت دفاع درپیامی تأکید کرد: شهادت سردار خادمی، اراده مجاهدت برای امنیت ایران و انتقام از دشمنان را افزایش خواهدداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دشمنانان جنایتکار آمریکایی و صهیونی با ترور ناجوانمردانه سردار
مجید خادمی، از فرماندهان برجسته وموفق عرصه‌های اطلاعاتی و امنیتی، بار دیگر عجز خود را در رویاریی مستقیم با رزمندگان اسلام در میدان نبرد رمضان به نمایش گذاشتند.

این فرمانده مخلص وبصیر، در طول سالیان متمادی مجاهدت صادقانه و هوشمندانه، با حضوری تعیین‌کننده در عرصه‌های حساس اطلاعاتی، نقش‌آفرینی‌های مؤثر و ماندگاری در تقویت امنیت ملی، مقابله با تهدیدات پیچیده و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان ایفا کرد و کارنامه‌ درخشان خدمات ومدیریت جهادی سردارخادمی درتقویت توان اطلاعاتی و امنیتی سپاه، قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا ص و وزارت دفاع ماندگار است.

بی‌تردید، این اقدام جنایتکارانه نیز همچون دیگر تلاش‌های مذبوحانه دشمنان، خللی در مسیر اقتدار و امنیت کشور ایجاد نخواهد کرد، بلکه موجب عزم راسخ‌تر فرزندان ملت ایران در ادامه راه این شهید والامقام خواهد شد.

وزارت دفاع ، ضمن تبریک و تسلیت شهادت پرافتخارسردارسرلشگر پاسدار سید مجید خادمی رییس مقتدرو موفق سارمان اطلاعات سپاه به محضر فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، خانواده معظم شهید، همرزمان ایشان در سازمان حفاظت اطلاعات وزارت‌ دفاع وجامعه اطلاعاتی لشگری و کشوری و ملت شریف ایران اسلامی، تأکید می‌نماید شهادت سردار خادمی اراده مجاهدت برای امنیت ایران و انتقام از دشمنان را افزایش خواهدداد.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

