۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

پایگاه «العدیری» کویت هدف حملات موشکی سپاه

پایگاه «العدیری» کویت مورد هجوم حملات موشکی و پهپادی رزمندگان نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

در ادامه‌ موج ترکیبی و فراگیر نود و هشت عملیات وعده صادق ۴، با رمز مبارک "یا سیدالساجدین" و تقدیم به همه بانوان غیور کشور که جبهه خیابان را مدیریت می نمایند، پایگاه «العدیری» کویت به عنوان یکی از مواضع شکل‌گیری تهدید و تجاوز علیه میهن اسلامی ایران، به فضل الهی مورد هجوم حملات موشکی و پهپادی رزمندگان نیروی هوافضای سپاه قرار گرفت و در پی این اقدام محل نگهداری بالگرد ها و اسکان نیروهای متجاوز ارتش تروریستی آمریکا منهدم شدند.

مراکز تجمع و کنترل فرماندهی پایگاه ویکتوریا آمریکا در بغداد نیز باعملیات‌های موفق و قدرتمندانه مقاومت اسلامی عراق مورد هدف موثر قرار گرفتند.

۵ محل اختفا و سازماندهی گروهک‌های معارض و تروریستی در مناطق شمال عراق نیز پس از شناسایی اطلاعاتی مورد حمله پهپادی مؤثر قرار گرفتند.

در ادامه همانطور که قبلا هشدار داده بودیم دشمن را به صورت خیلی سخت به سزای اعمال تروریستی‌اش در شب گذشته خواهیم رساند.

هادی رضایی

    • منصور IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      بزنید درست با دقت خصوصا پایگاه های امریکا در امارات و بحرین و کویت را...
    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      حمله پهپادی ارتش به صنایع پتروشیمی رژیم صهیونیستی و مقر نظامیان آمریکا
    • IR ۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
      حمله پهپادی ارتش به پایگاه «العدیری» کویت

