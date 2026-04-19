لوکاشنکو: جنگ با بلاروس به معنی جنگ با روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس گفت: سلاحهای هستهای تاکتیکی روسیه که در خاک ما مستقر شدهاند برای امنیت بلاروس ضروری هستند.
وی افزود: جهان میداند که روسیه از تمام زرادخانه تسلیحاتی خود برای دفاع از بلاروس استفاده خواهد کرد و درگیری با مینسک به منزله درگیری با مسکو است.
رئیس جمهور بلاروس گفت: امروز برای روسیه از دست دادن بلاروس غیرقابل قبول است.
بلاروس به خاطر حمایت از روسیه در جنگ اوکراین مورد خشم کشورهای اروپایی و اعضای ناتو قرار گرفته است. بسیاری از این کشورها خواهان اعمال تحریم و فشار گسترده علیه مینسک هستند.
