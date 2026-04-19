۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

لوکاشنکو: جنگ با بلاروس به معنی جنگ با روسیه است

رئیس جمهور بلاروس هشدار داد که جنگ علیه این کشور به معنای جنگ با روسیه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس گفت: سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی روسیه که در خاک ما مستقر شده‌اند برای امنیت بلاروس ضروری هستند.

وی افزود: جهان می‌داند که روسیه از تمام زرادخانه تسلیحاتی خود برای دفاع از بلاروس استفاده خواهد کرد و درگیری با مینسک به منزله درگیری با مسکو است.

رئیس جمهور بلاروس گفت: امروز برای روسیه از دست دادن بلاروس غیرقابل قبول است.

بلاروس به خاطر حمایت از روسیه در جنگ اوکراین مورد خشم کشورهای اروپایی و اعضای ناتو قرار گرفته است. بسیاری از این کشورها خواهان اعمال تحریم و فشار گسترده علیه مینسک هستند.

