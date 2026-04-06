حسن زاده: ۱۸۰۰ واحد برای تأمین پایدار سوخت تجهیز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، درویشعلی حسنزاده عصر دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، شرکتهای زنجیرهای و تیم اقتصادی استان، وضعیت بازار بهصورت روزانه رصد میشود و اقدامات لازم برای حفظ تعادل بازار و تأمین نیازهای مردم در حال انجام است.
حسنزاده با تأکید بر اهمیت نظارت بر بازار گفت: دستگاههای نظارتی با جدیت در حال پایش وضعیت عرضه و قیمت کالاها هستند و تلاش شده با مدیریت مناسب، شرایط به حالت طبیعی بازگردد.
مدیرکل صمت گلستان با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده در حوزه انرژی اظهار کرد: در حال حاضر حدود هزار و ۸۰۰ واحد برای تأمین سوخت جایگزین تجهیز شدهاند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، نیازهای اساسی مردم و واحدهای تولیدی بدون وقفه تأمین شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین مالی واحدهای تولیدی گفت: در راستای اجرای بسته حمایتی تأمین مالی صنایع، فهرست واحدهای تولیدی استان به شبکه بانکی ابلاغ شده و انتظار میرود بانکها همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات داشته باشند.
حسنزاده افزود: در این میان، برخی از بانک هاعملکرد مطلوبی در پیگیری این موضوع داشته و بخش قابل توجهی از واحدهای معرفیشده در حال تکمیل مدارک برای دریافت تسهیلات هستند.
وی یکی از دغدغههای مهم فعالان اقتصادی را موضوع تأمین ارز و مواد اولیه عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، تسریع در فرآیند تخصیص ارز و همراهی بانک مرکزی از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند بسیاری از نگرانیهای تولیدکنندگان را کاهش دهد.
مدیرکل صمت گلستان ادامه داد: با توجه به شرایط موجود، باید چابکی بیشتری در تصمیمگیریها و اجرای سیاستهای اقتصادی اعمال شود تا واحدهای تولیدی با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه نشوند.
وی همچنین از تمدید ثبت سفارشهای منقضیشده خبر داد و گفت: ثبت سفارشهایی که پیش از این منقضی شده بودند، بهصورت خودکار و بدون دریافت کارمزد تا پایان خردادماه تمدید شدهاند که این اقدام میتواند به تسهیل فعالیتهای تجاری کمک کند.
حسنزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت زیرساختهای حملونقل در توسعه اقتصادی اظهار کرد: فعالسازی ظرفیتهای ریلی از جمله راهکارهای مهم برای تأمین نیازهای کشور و توسعه تجارت است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، همکاری بخش خصوصی و حمایت نظام بانکی، میتوان از شرایط موجود عبور کرد و روند تولید و تأمین کالاهای اساسی را با ثبات و اطمینان ادامه داد.
