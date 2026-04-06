به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تسلیت شهادت سردار سرلشکر سید مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه با اشاره به اینکه این پاسدار دلاور از جمله فرزندان فداکار ایران بود که سالیان طولانی از عمر خویش را در جبهههای جنگ هشت ساله و سپس در میدانهای دشوار صیانت از امنیت ملی، مقابله با تهدیدها و پاسداری از آرامش مردم این سرزمین سپری کرد، افزود: شهادت او گویای این حقیقت است که امنیت و استقلال ایران اسلامی مرهون فداکاری و از خود گذشتگی فرزندان برومندی است که در سختترین شرایط، بیوقفه برای عزت و آرامش این سرزمین تلاش میکنند.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
بار دیگر دستهای جنایتکار دشمن آمریکایی و صهیونی به خون فرزندی از فرزندان پاک و دلاور ایران؛ سردار سرلشکر پاسدار سیدمجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغشته شد.
این پاسدار دلاور از جمله فرزندان فداکار ایران بود که سالیان طولانی از عمر خویش را در جبهههای جنگ هشت ساله و سپس در میدانهای دشوار صیانت از امنیت ملی، مقابله با تهدیدها و پاسداری از آرامش مردم این سرزمین سپری کرد. کارنامه او سرشار از تلاشهای بیادعا اما اثرگذار در عرصههای اطلاعاتی و امنیتی کشور در برابر انواع توطئههای دشمنان است.
بی تردید نام و یاد این فرمانده مجاهد در حافظه تاریخی ملت ایران، در دفاع از استقلال و کیان کشور جاودانه خواهد ماند. شهادت او گویای این حقیقت است که امنیت و استقلال ایران اسلامی مرهون فداکاری و از خود گذشتگی فرزندان برومندی است که در سختترین شرایط، بیوقفه برای عزت و آرامش این سرزمین تلاش میکنند.
اینجانب ضمن ارج نهادن به خدمات ارزشمند این شهید گرانقدر، شهادت ایشان را به خانواده محترم، همکاران و همرزمان عزیز وی در سپاه پاسداران، ملت بزرگ ایران به ویژه مردم نجیب استان فارس تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای وی علو درجات و برای عموم بازماندگانش صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
