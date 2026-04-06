۱۷ مزدور اسرائیلی-آمریکایی در آذربایجان غربی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی از شناسایی و بازداشت ۱۷ مزدور دشمن آمریکایی - صهیونی و در استان آذربایجانغربی خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: به استحضار شهروندان گرامی میرساند با استفاده از گزارشهای مردمی و اقدامات اطلاعاتی-عملیاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در ادارهکل اطلاعات استان آذربایجان غربی، تعداد ۱۷ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی و عوامل گروهکهای تروریستی در سطح استان، شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر شدند.
خلاصهی موارد اشاره شده بدین شرح است:
۱)طی رصدهای اطلاعاتی بعمل آمده، یکی از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی در شهر بوکان که اطلاعات مربوط به برخی تاسیسات نظامی و دفاعی کشور را به یک سرپل مستقر در آمریکا ارسال میکرد، شناسایی و با حکم مرجع قضایی دستگیر شد. علاوه بر آن، این جاسوس وطنفروش اقدام به ارسال مختصات محل استقرار نیروهای نظامی و انتظامی شهر ارومیه به دشمن خبیث صهیونی نموده بود.
۲) شناسایی و دستگیری ۴ نفر از مزدوران گروهکهای تروریستی تجزیهطلب در شهرستان بوکان که مترصد اقدام عملیات تروریستی بودند.
۳) شناسایی و دستگیری ۳ مزدور در شهرهای ارومیه و چایپاره هنگام تصویربرداری از اماکن حساس نظامی و زیرساختی برای ارسال به دشمن آمریکایی-صهیونی.
۴)شناسایی و دستگیری ۲ نفر از مزدوران ستاد رسانهای رژیم صهیونیستی(شبکه تروریستی اینترنشنال) که از طریق ارتباط نرم افزاری با جاسوس-خبرنگاران این شبکه، اقدام به ارسال مختصات مراکز حساس نظامی و امنیتی استان به دشمن مینمودند.
۵) رصد، شناسایی و دستگیری ۶ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونی که در فضای مجازی اقدام تبلیغی به حمایت ازدشمن متجاوز مینمودند. برخی از متهمین دستگیر شده، دارای وابستگی به گروهکهای تجزیهطلب میباشند.
۶) شناسایی و دستگیری عامل نقل و انتقال عناصر داعشی به داخل کشور
درپایان ضمن سپاس مجدد و صمیمانه از شهروندان ارجمند برای ارائه گزارشهای مردمی، همچنان تقاضا دارد موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (شماره ۱۱۳) یا درگاههای رسمی ستادخبری این وزارتخانه در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja113@ (با تیک آبی) گزارش کنند.
نظر شما