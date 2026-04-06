تضمین امنیت غذایی و انرژی در زنجان در میان تهدیدات

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تجارب جنگهای قبلی، اظهار داشت: با توجه به یادآوری جنگ ۱۲ روزه، از آغاز جنگ تحمیلی سوم، قرارگاههای امنیت غذایی و زیرساختها در استان راهاندازی شده و تمامی احتمالات مربوط به آسیبهای زیرساختی دشمن به دقت بررسی شده است.
وی از آسیب به زیرساختها و هدف قرار دادن زندگی مردم به عنوان یک «جنایت اخلاقی» یاد کرد و افزود: استان زنجان تمام تدابیر لازم را پیشبینی کرده است و با توجه به تعدد نیروگاهها و شبکه ملی برق، نگرانی در مورد کمبود انرژی و تأثیر آن بر زندگی مردم وجود ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان تأکید کرد: هدف اصلی ما تأمین و تضمین امنیت غذایی مردم است و در شرایط دشوار نیز این هدف به مرحله اجرا خواهد رسید.
وی بیان کرد: جلسات قرارگاههای امنیت غذایی و زیرساختی به طور منظم برگزار میشود و مدیران استانی تمام توان خود را برای کاهش اثرات حوادث به کار میگیرند.
استاندار زنجان با اشاره به تهدیدات دشمن نسبت به هدف قرار دادن نیروگاهها، تصریح کرد: مردم نباید در مورد تأمین انرژی نگران باشند. مدیران صنعت برق و سایر نهادهای مرتبط در تلاشند و تأمین برق برای نیازهای اساسی مانند نانواییها، بیمارستانها، کارخانهها و سردخانهها را به خوبی برنامهریزی کردند.
مرادخانی همچنین به پروژههای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و تابش نور خورشید، استان زنجان از جمله استانهای با بالاترین راندمان تولید انرژی خورشیدی به شمار میرود.
وی ادامه داد: بر این اساس، از دیروز سه پروژه در این زمینه تعیین تکلیف شده است که یکی از آنها به بهرهبرداری رسیده و دو پروژه دیگر کلنگزنی میشود و هدفگذاری ما این است که نیروگاه لیلآباد تا پایان خرداد ماه به مرحله بهرهبرداری برسد.
