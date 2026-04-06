به گزارش خبرنگار مهر جعفر محمدنژاد، عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح نیروگاه خورشیدی واقع در شهرک آی.تی در زنجان با اشاره به دستیابی به ظرفیت ۵ هزار مگاواتی در سال گذشته، گفت: هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال جاری، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی به حدود ۱۱ هزار مگاوات افزایش یابد.

وی با تأکید بر همکاری با بخش خصوصی و جامعه محلی، ادامه داد: با وجود تمامی چالش‌ها، پروژه‌ها بدون هیچ گونه وقفه‌ای در حال پیشرفت هستند و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، امیدواریم تا شروع فصل اوج مصرف تابستان، ظرفیت نیروگاه‌های فعال کشور به ۷ هزار مگاوات برسد.

معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق به فرآیند تأمین تجهیزات مورد نیاز نیز اشاره کرده و افزود: نقش مشارکت صندوق توسعه ملی در تأمین مالی پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند همکاری با بخش خصوصی را تسهیل کند.

وی با اشاره به اینکه نیروگاه‌های خورشیدی امکان ایجاد تولید برق در محل مصرف را دارند، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، قابلیت نصب نیروگاه‌ها بر روی پشت بام‌ها، سقف پارکینگ‌ها، سوله‌های واحدهای صنعتی و حتی زمین‌های کشاورزی، از ویژگی‌های منحصر به فرد این پروژه‌ها محسوب می‌شود.

محمدنژاد با بیان اینکه ایران دارای منابع غنی انرژی خورشیدی بوده و با برنامه‌ریزی صحیح در معاونت مربوطه، روند توسعه این انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه خواهد یافت، عنوان کرد: توسعه انرژی خورشیدی که از سال گذشته در سیاست‌های ساتبا لحاظ شده، یک راهکار ارزشمند برای بهبود پایداری شبکه انرژی کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان زنجان گفت: از سال گذشته برای این استان، پروژه ۵۰۰ مگاواتی در زمینه طرح‌های تولید در توزیع پیش‌بینی شده است و امروز نیز شاهد کلنگ‌زنی ۴ پروژه ۳ مگاواتی در زنجان هستیم که نشان‌دهنده عزم جدی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.