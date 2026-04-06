انسجام دولت و مجلس مسیر توسعه و ثبات کشور را تقویت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی‌کارنامی شامگاه دوشنبه در اولین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در سال جاری اظهار داشت: تفاهم میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و تقسیم دقیق وظایف باعث شده تصمیم‌گیری‌ها در شرایط حساس کشور با سرعت و اثربخشی بیشتری اجرا شود.

وی درباره وضعیت منطقه‌ای افزود: برخی کشورها با صرف هزینه‌های سنگین نظامی در مسیرهایی حرکت می‌کنند که با واقعیت‌های منطقه سازگار نیست، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و انسجام ملی، مسیر متفاوت و پایدار خود را دنبال می‌کند.

نماینده ساری و میاندورود با تأکید بر ضرورت وحدت ملی تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام داخلی، حمایت از جبهه مقاومت و توجه جدی به اقتصاد مقاومتی هستیم.

بابایی‌کارنامی جایگاه مردم در نظام اسلامی را محوری دانست و گفت: مسئولان باید خود را خدمتگزار جامعه بدانند و هرگونه نگاه مالکیتی به مسئولیت‌ها را کنار بگذارند، زیرا اساس نظام بر رفع مشکلات و خدمت به مردم است.

وی نقش جامعه کارگری را حیاتی خواند و افزود: کارگران ستون اصلی تولید و اقتصاد کشور هستند و حتی در شرایط بحرانی با حضور مؤثر خود از ثبات تولید حمایت کرده‌اند.

نماینده مردم ساری و میاندورود همچنین به اقدامات مجلس در حوزه کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تلاش برای تطبیق دستمزدها با نرخ تورم از جمله اقداماتی است که با جدیت دنبال می‌شود تا رضایت جامعه کارگری تأمین شود.

وی درباره طرح کالابرگ الکترونیکی توضیح داد: این طرح با وجود اختلاف نظرها توانسته فشار معیشتی بخشی از مردم را کاهش دهد و در مازندران با حضور گسترده مسافران نوروزی به‌خوبی اجرا شد.

بابایی‌کارنامی با قدردانی از مدیریت استان در تأمین کالاهای اساسی افزود: حضور بیش از ۱۴ تا ۱۵ میلیون مسافر در استان نیز خللی در تأمین کالاها ایجاد نکرد و نشان‌دهنده کارآمدی مسئولان استانی بود.

امنیت شغلی کارگران حفظ شود

وی تأکید کرد: حتی در شرایط بحرانی باید امنیت شغلی و معیشت کارگران حفظ شود و هیچ کارگری بدون حمایت رها نشود.

نماینده مردم ساری و میاندورود درباره عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان در شرایط سخت کشور عملکرد مطلوبی داشته و حمایت بیشتر از آن ضروری است.

بابایی‌کارنامی همچنین از اقدامات حمایتی مانند افزایش مستمری‌ها و رشد حق پرستاری یاد کرد و گفت: این اقدامات نقش مهمی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ایفا کرده است.

وی درباره ارتباط مؤثر مسئولان با مردم افزود: استفاده از ابزارهای ارتباطی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و ارائه خدمات بهتر باید در اولویت قرار گیرد.

نماینده مجلس در بخش دیگری به حمایت از واحدهای صنعتی بزرگ و استراتژیک استان اشاره کرد و گفت: شناسایی و رفع موانع پیش‌روی این واحدها از طریق جلسات تخصصی در دستور کار است.

وی در پایان با تأکید بر همدلی نمایندگان استان افزود: همه نمایندگان مازندران برای خدمت به مردم و توسعه استان هم‌نظر و همراه هستند و هدف مشترک، بهبود شرایط کشور است.