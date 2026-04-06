به گزارش خبرنگار مهر، حسین شفیعی ثابت عصر دوشنبه در حاشیه بازدید میدانی از روستاهای ماشک، لفوت، نازکسرا، جوپشت و همچنین کلیدسر و فوشازده، این بخش،اظهار کرد: بازدید از وضعیت انهار، مسیرهای آبرسانی و نقاط بحرانی با هدف شناسایی مشکلات دیرینه و برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات فوری لایروبی و ساماندهی انهار انجام شد.

بخشدار مرکزی آستانه‌اشرفیه با اشاره به اهمیت تأمین آب پایدار برای کشاورزان در آستانه فصل کشت اظهارکرد:رسوب‌گیری و انسداد انهار از مهم‌ترین عوامل کاهش آب است و لایروبی به‌موقع می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این مشکلات را برطرف کند.

وی افزود:هماهنگی لازم با دهیاران و دستگاه‌های اجرایی برای تسریع عملیات لایروبی و دریچه‌سازی انجام شده است.

شفیعی ثابت بر ضرورت اجرای اقدامات تکمیلی نیز تأکید کرد و گفت:علاوه بر لایروبی، اصلاح نقاط شکستگی، بازسازی دریچه‌ها و مدیریت صحیح توزیع آب از جمله اقداماتی است که باید هم‌زمان انجام شود تا روستاها بدون تنش آبی وارد فصل کشاورزی شوند.



وی عملیات لایروبی روستاهای بخش مرکزی را مهم برشمرد و افزود:: نظارت مستمر بر روند اجرای عملیات ادامه دارد.

بخشدار مرکزی تصریح کرد:با توجه به نزدیک‌شدن فصل کشاورزی، انجام لایروبی و اصلاح مسیرهای آبرسانی یک ضرورت جدی است و تأخیر در این اقدامات می‌تواند مشکلات آبی کشاورزان را تشدید کند.

عملیات لایروبی و بهبود آبرسانی ضروری است

«حسن امیرنژاد» سرپرست مدیریت جهادکشاورزی آستانه اشرفیه دراین بازدید گفت: با همکاری بخشداری و دهیاری‌ها، برنامه‌ریزی دقیقی برای تسریع عملیات در روستاهای دارای تنش آبی انجام شده است .

وی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح منابع آب افزود:بهبود آبرسانی و رفع موانع موجود در انهار، نقش مهمی در افزایش راندمان آبیاری و کاهش هدررفت آب دارد و این موضوع مستقیماً بر عملکرد و آرامش خاطر کشاورزان تأثیر می‌گذارد.

امیر نژاد تصریح کرد: جهاد کشاورزی آماده است تا با اعزام کارشناسان فنی، نظارت مستمر و ارائه راهکارهای تخصصی، روند اجرای عملیات را تا رفع کامل مشکلات دنبال کند.