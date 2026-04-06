استاندار بوشهر: نظارت مستمر بر بازار ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست فوق العاده شورای معاونین استانداری بوشهر با تقدیر از حضور مردم در میادین و خیابان‌های شهرها و روستاهای استان در حمایت از نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: با نظارت مستمر بر فعالیت دستگاه های اجرایی، خدمت رسانی مطلوب به مردم در شرایط اضطرار به صورت مستمر و پیوسته رصد شود.

استاندار بوشهر زارع با اشاره به حملات دشمن امریکایی صهیونی به مناطق غیرنظامی و صنایع استان اظهار داشت: حضور پیوسته مردم در صحنه علی رغم حملات مکرر دشمن به مناطق مختلف استان، ستودنی و عامل تقویت جبهه نیروهای مسلح در برابر دشمن است.

وی تاکید کرد: تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و نظارت بر قیمت ها در بازار با مشارکت مردم، به صورت جدی و گسترده استمرار یابد.