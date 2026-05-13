به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضایی اعلام کرد: عملیات پرواز ریزپرنده‌های خودی طی روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در محدوده پارک نیشتمان شهر سنندج اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای این عملیات افزود: تمامی مراحل پرواز این ریزپرنده‌ها تحت نظارت دقیق نهادهای مسئول و با رعایت کامل ضوابط و استانداردهای ایمنی انجام خواهد شد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان هدف از اجرای این برنامه را انجام مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب ضوابط قانونی عنوان کرد و از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به اطلاعیه‌های صادرشده از سوی مراجع رسمی توجه داشته باشند.