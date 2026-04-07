به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: این جنگ، ایران را به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل میکند. طی سالهای اخیر، این باور رایج در محافل ژئوپلیتیک وجود داشت که نظم جهانی به سمت سه قطب قدرت در حرکت است: آمریکا، چین و روسیه.
این رسانه آمریکایی افزود: این دیدگاه بر این فرض استوار بود که قدرت عمدتاً از دو مؤلفه «اندازه اقتصاد» و «توان نظامی» نشأت میگیرد اما امروز این فرضیه دیگر معتبر نیست. قطب چهارمی از قدرت جهانی به سرعت در حال شکلگیری است: ایران. کشوری که نه از نظر اقتصادی و نه از حیث نظامی با سه قدرت مذکور قابل قیاس نیست، اما قدرت تازهیافته خود را مدیون کنترل بر مهمترین گلوگاه انرژی جهان، یعنی تنگه هرمز است.
نیویورک تایمز نوشت: تنگه هرمز سالها به عنوان یک آبراه بینالمللی شناخته میشد که کشتیهای همه کشورها میتوانستند از آن تردد کنند. اما لشکرکشی مشترکی که آمریکا و اسرائیل امسال علیه ایران آغاز کردهاند، تهران را به این نتیجه رساند که یک محاصره نظامی گزینشی علیه تردد در تنگه برقرار کند. حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از این تنگه عبور میکند. در کوتاهمدت، هیچ جایگزین واقعی برای این مسیر تأمین انرژی وجود ندارد. اگر کنترل ایران بر تنگه هرمز برای ماهها یا حتی سالها ادامه پیدا کند، نظم جهانی به شکلی بنیادین و به ضرر آمریکا دگرگون خواهد شد.
