واکنش چین به پیشنهاد آتش بس با میانجی گری پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز (سهشنبه) در پاسخ به سوالی در مورد پیشنهاد آتشبس ایالات متحده که با میانجیگری پاکستان ارائه شد، گفت: پکن امیدوار است طرفهای مربوطه از فرصت برای صلح استفاده و از طریق گفتوگو اختلافات را حل کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: چین از تمام تلاشهایی که منجر به صلح میشود استقبال و از تلاشهای میانجیگرانه فعال پاکستان حمایت میکند.
وی افزود: دستیابی به آتشبس در اسرع وقت و از سرگیری گفتگو تمایل مشترک جامعه بینالمللی است. چین مایل است نقشی سازنده در این اقدام ایفا کند.
