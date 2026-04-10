۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

صادرات ۲ میلیون بشکه نفت ایران به هند

وب‌سایت «تنکر ترکرز» اعلام کرد از ۲۰ مارس (۲۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون ۲ میلیون بشکه نفت خام ایران به هند رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، این وب‌سایت به جزئیات بیشتری اشاره نکرد اما اعلام کرد که صادرات این میزان نفت تحت معافیت‌های تحریمی آمریکا امکان‌پذیر شده است.

بر اساس این گزارش، اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۰ مارس مجوزی صادر کرد که بر مبنای آن تراکنش‌های لازم برای خرید، تحویل و تخلیه نفت خام و محصولات نفتی از مبدا ایران که در ۲۰ مارس یا قبل از آن بارگیری شده است، تا ۱۹ آوریل (۳۱ فروردین) مجاز شد.

به نوشته آناتولی، هند روز شنبه گذشته اعلام کرد که خرید نفت از ایران را از سر گرفته است. از سال ۲۰۱۹ تاکنون این اولین بار است که هند به طور علنی خرید نفت از ایران را اعلام می‌کند. آمریکا در سال ۲۰۱۹ معافیت خرید نفت از ایران را تمدید نکرد.

    • IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
      ما مردم راضی نیستیم

    پربازدیدها

    پربحث‌ها