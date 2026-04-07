به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به تداوم ناپایداری جوی و دریایی، اظهار کرد: آسمان استان صاف و بر روی مناطق دریایی، سواحل، جزایر و پاره‌ای از نقاط استان به ویژه نواحی غربی و ارتفاعات استان با وزش بادهای نسبتا شدید جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی می‌شود و گاهی سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و دید افقی نیز خواهد شد.

وی با اشاره به مواج بودن دریا، افزود: بیشینه سرعت باد به ویژه بعدازظهر و شب در محدوده ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا ۲ متر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری و تمهیدات لازم در بنادر استان در نظر گرفته شود.

مجتبی حمزه نژاد گفت: از لحاظ دمایی در این مدت تغییرات بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس خواهد بود.