آرشیو ۱۲۰ هزار پرونده املاک و حقوقی آذربایجان غربی به صورت الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر،پیمان آرامون دوشنبه شب در بازدید استاندار آذربایجانغربی از طرح ساماندهی آرشیو الکترونیک و فیزیکی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی به عنوان بزرگترین و مجهزترین آرشیو ادارات کل راه و شهرسازی در سطح کشور، اظهار کرد: این میزان پرونده معادل ۱۲ میلیون برگ بوده که ساماندهی الکترونیکی شده است.
وی ادامه داد: تشکیل پروندههای الکترونیک قدم بسیار مهمی در تسهیل خدماترسانی و اصلاح فرآیند خدمات در استان است و تاکنون ۵۰ درصد پروندههای سطح استان آرشیو شده است.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: طی اجرای طرح بازشماری پروندههای املاک و حقوقی و آرشیو الکترونیک آنها تاکنون اراضی به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال در سطح استان شناسایی و در اختیار واحدهای مربوطه جهت بهره برداری قرار گرفته است .
آرامون بیان کرد: بازشماری منابع سازمان ملی زمین و مسکن منجر به ارائه خدمات بهتر و همچنین شناسایی منابع جدید و درآمدزایی جهت استفاده در پروژه های دولت از اراضی در سطح استان میشود.
