۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۴۹

۸۲۰۰ واحد خسارت دیده از جنگ در آذربایجان ‌غربی ارزیابی شد

۸۲۰۰ واحد خسارت دیده از جنگ در آذربایجان ‌غربی ارزیابی شد

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ارزیابی خسارت ۸ هزار و ۲۰۹ واحد مسکونی، تجاری خسارت دیده از جنگ در این استان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان آرامون دوشنبه شب در جلسه بررسی اقدامات در خصوص بازسازی و برآورد خسارت جنگ که با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، افزود: از این تعداد واحد ارزیابی شده ۸۴ واحد احداثی مسکونی، یک هزار و ۶۱۳ واحد تعمیری مسکونی و یک هزار و ۴۴۶ واحد تعمیری تجاری و یک هزار و ۲۱۰ واحد معیشتی و لوازم خانگی و ۴ هزار و ۵۶۱ واحد خسارت شیشه هستند.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۰۰ درصد ارزیابی‌های در ۱۲ شهرستان‌ درگیر حملات تجاوزکارانه جنگی انجام شده و برای ۲ هزار و ۷۵۳ واحد تشکیل پرونده انجام شده است.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: بیش از ۱۰۰ ارزیاب در سطح استان در قالب ۵۰ تیم ۲ نفره فعال هستند تا ارزیابی‌های نهایی از محل‌های خسارت دیده را انجام دهند.

آرامون با اشاره به تدابیر پیش‌بینی شده برای واحدهای خسارت دیده، افزود: طبق توافقات انجام شده با نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی خدمات نظام مهندسی رایگان برای واحدهای تخریب شده ارائه می‌شود تا هزینه های ساخت کاهش یابد.

