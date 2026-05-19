به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان‌غربی، اظهار داشت: یک هزار هکتار زمین در شهرهای مهاباد، بوکان، نقده، پیرانشهر، سردشت، سلماس، خوی و محمدیار برای اجرای طرح‌ های نهضت ملی مسکن الحاق به محدوده شده است.

وی ادامه داد: ۵۰۰ هکتار از این میزان اراضی الحاق شده آماده‌سازی شده و باقی اراضی نیز تا پایان فصل کاری امسال به اتمام رسیده و تحویل داده خواهد شد.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: همچنین یک هزار هکتار از اراضی ملی آذربایجان‌غربی تامین و جهت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن تحویل بنیاد مسکن شده است.

آرامون افزود: با این میزان تامین اراضی انجام شده، آذربایجان‌غربی رتبه نخست کشوری در حوزه مدیریت اراضی را در یک سال گذشته کسب کرده است.

وی ادامه داد: در بخش جوانی جمعیت نیز ۹ هزار و ۱۲۵ متقاضی وجود دارد که تاکنون برای ۲ هزار و ۴۹۷ متقاضی اراضی تامین و تخصیص یافته و با تخصیص اراضی جدید در تلاش هستیم برای باقی متقاضیان نیز اقدامات لازم انجام گیرد.

رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی نیز ، بر ضرورت گره گشایی و اتخاذ تدابیر دستگاههای متولی بر تسهیل ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: برای رفع دغدغه های جوانان از جمله تسهیل در امر ازدواج، تامین مسکن و کاهش آسیب های اجتماعی هم افزایی، مشارکت و تسهیلگری همه دستگاههای اجرایی و اداری لازم است.

در این جلسه گزارشی از آخرین وضعیت ازدواج و طلاق استان، برنامه های هفته ازدواج، اقدامات پیشگیرانه دادگستری در خصوص پیشگیری از طلاق، اقدامات بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و تامین مسکن جوانان توسط راه و شهرسازی ، همچنین نظرات و پیشنهادات چگونگی حل مسائل ازدواج جوانان ارائه و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ شد.