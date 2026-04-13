اتمام تعویض شیشه برای ۴۴۷۹ واحد مسکونی خسارت دیده در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون در این زمینه با اشاره به آخرین وضعیت واحدهای مسکونی آسیب‌ دیده از جنگ رمضان در استان افزود: از مجموع واحدهای شناسایی شده، ۸۴ واحد در ردیف واحدهای احداثی و یک هزار و ۶۰۰ واحد نیز در لیست واحدهای تعمیری قرار دارند.

وی با بیان اینکه خدمات‌رسانی به این واحدها در بخش‌های مختلف انجام می‌شود، افزود: در همین راستا تاکنون عملیات تعویض شیشه برای چهار هزار و ۴۷۹ واحد مسکونی به اتمام رسیده است.

آرامون خاطرنشان کرد: در همین راستا ۴۹ متقاضی برای دریافت ودیعه مسکن در سطح استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۰ نفر پرداخت شده و پرونده ۱۰ متقاضی دیگر نیز در آستانه دریافت تسهیلات قرار دارد.

وی در ادامه با تأکید بر استمرار فعالیت‌های عمرانی در سطح استان تصریح کرد: در حال حاضر پروژه‌های راه و شهرسازی در دو حوزه کلان مسکن و راهسازی بدون وقفه در حال اجراست و هیچ‌گونه توقف یا تعطیلی در طرح‌های عمرانی این اداره‌کل در سطح آذربایجان‌غربی وجود ندارد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: تأمین اعتبارات برای پروژه‌های عمرانی اولویت ‌دار و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت بهبود ساختار اجرایی طرح‌ها، از جمله مسائلی است که با تقویت تعاملات بین‌بخشی با سرعت بیشتری تسهیل و دنبال می‌شود.