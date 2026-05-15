عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب؛ محدودیتی در توزیع نداریم

محمدعلی خراسانی، رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها موجود است و هیچ مشکلی در تأمین آن‌ها وجود ندارد. ۱۱ قلم کالا می‌توانند در اختیار مردم قرار بگیرند و عرضه به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی در خصوص وضعیت برخی اقلامی که معمولاً با کمبود مواجه می‌شوند، مانند کالاهای پلاستیکی و آب معدنی که به محصولات پتروشیمی مرتبط هستند، گفت: در این حوزه نیز کمبودی نداشتیم، اما افزایش قیمت در بسته‌بندی‌هایی که از مواد پتروشیمی استفاده می‌شود، طبیعی است.

به گفته خراسانی، افزایش قیمت مواد اولیه موجب شده تولیدکننده‌ها نرخ نهایی محصولات را بالا ببرند، با این حال محدودیتی برای عرضه ایجاد نکرده‌ایم.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای همچنین افزود: در مورد نایلکس، با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها تصمیم گرفتیم این کالا به‌صورت مجانی و بر اساس میزان خرید در اختیار مشتریان قرار بگیرد. هدف بیشتر جنبه محیط‌زیستی داشته است؛ چراکه منابع ملی در این حوزه در حال از بین رفتن است و سعی کردیم با مدیریت مصرف، از اتلاف آن جلوگیری کنیم، نه اینکه محدودیتی در عرضه ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر کالاها با قیمت‌های مصوب عرضه می‌شوند و خوشبختانه در این بخش نیز مشکلی وجود ندارد.