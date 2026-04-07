معاون وزیر بهداشت: سلامت نباید ابزار فشار سیاسی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رییسی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت با مضمون «با هم برای سلامت. در کنار علم بایستیم»، علم را زیربنای مقابله با چالش‌های نوپدید سلامت از جمله مقاومت میکروبی، تغییرات اقلیمی، بیماری‌های غیرواگیر و خطر همه‌گیری‌های احتمالی دانست.

معاون بهداشت تصریح کرد: تحقق واقعی این شعار جهانی بدون حفظ سلامت از سیاست‌زدگی، تحریم‌ها و تهدیدات نظامی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به آسیب‌های اخیر به زیرساخت‌های غیرنظامی و مراکز بهداشتی درمانی کشور و شهادت جمعی از مردم و کارکنان سلامت، تأکید کرد: امنیت نظام سلامت و دسترسی پایدار به دارو، تجهیزات و دانش علمی نباید ابزار فشار یا درگیری‌های سیاسی قرار گیرد.

او با یادآوری تلاش شبکه بهداشت کشور برای رساندن خدمات علمی‌محور به دورترین مناطق، توسعه برنامه‌های غربالگری، ایمن‌سازی و توجه به بهداشت روان، این اقدامات را نمونه‌های موفقی از به‌کارگیری علم در سطح مراقبت‌های اولیه عنوان کرد.

در متن پیام معاون بهداشت آمده است: «بسم الله الرحمن الرحیم «یا مَنْ اِسْمُهُ دَوآءٌ وَ ذِکْرُهُ شِفآءٌ» فرا رسیدن ۱۷ فروردین ماه (۷ آوریل)، روز جهانی بهداشت را به تمامی هم‌وطنان شریف، اساتید، دانشمندان، پژوهشگران و تلاشگران خستگی‌ناپذیر عرصه سلامت، به ویژه طلایه‌داران خط مقدم بهداشت از جمله بهورزان، مراقبین سلامت، کارشناسان بهداشتی و پزشکان خانواده و مدیران سلامت صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

روز جهانی بهداشت، نه تنها فرصتی برای پاسداشت زحمات مدافعان سلامت است، بلکه مجالی ارزشمند برای بازاندیشی در سیاست‌های کلان، ارزیابی دستاوردها و ترسیم نقشه راه آینده برای ارتقای سطح تندرستی و رفاه آحاد جامعه به شمار می‌رود؛ چرا که سلامت، محور توسعه پایدار و پیش‌شرط پویایی هر جامعه‌ای است.

امسال سازمان جهانی بهداشت شعار راهبردی «با هم برای سلامت. در کنار علم بایستیم» را به عنوان پیام جهانی خود برگزیده است. این شعار عمیق، به همه ما یادآور می‌شود که علم، مستحکم‌ترین پایه و اساس سلامت است و باید در مرکز تمامی سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌های آمادگی و اقدامات بهداشت عمومی قرار گیرد. در عصر حاضر، ما با چالش‌های بهداشتی نوپدید و پیچیده‌ای همچون مقاومت‌های میکروبی، تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر بروز بیماری‌ها، گذار اپیدمیولوژیک و افزایش بار بیماری‌های غیرواگیر و همچنین خطر همه‌گیری‌های جدید روبه‌رو هستیم. مقابله با این تهدیدات چندوجهی، بدون تکیه بر پژوهش‌های علمی، داده‌های متقن، فناوری‌های نوین و سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر شواهد (Evidence-based policy) امکان‌پذیر نخواهد بود. ایستادن در کنار علم، به معنای مبارزه با شبه‌علم، ارتقای سواد سلامت جامعه و تخصیص منابع کافی به زیرساخت‌های تحقیقاتی و نظام‌های مراقبت سندرمیک است تا بتوانیم پیش از وقوع بحران‌ها، برای مهار آن‌ها آماده باشیم.

با این وجود، باید اذعان کرد که تحقق واقعی این شعار و قرار گرفتن علم در جایگاه راهبردی خود در جهان، در گروی یک پیش‌شرط اساسی است: مصونیت کامل ساحت سلامت از سیاست‌زدگی و تهدیدات نظامی. ما نمی‌توانیم ادعا کنیم «در کنار علم ایستاده‌ایم»، مادامی که دسترسی به دارو، تجهیزات حیاتی و تبادلات علمی دستمایه فشارهای سیاسی و تحریم‌ها قرار گیرد یا سایه شوم تهدیدهای نظامی، امنیت زیرساخت‌های درمانی و جان کادر سلامت را نشانه برود؛ چرا که علم پزشکی تنها در بستری از صلح، امنیت و بی‌طرفیِ مطلق می‌تواند رسالت اصیل خود را در نجات جان انسان‌ها ایفا نماید و هرگونه دست‌اندازی سیاسی یا نظامی به این عرصه، در حقیقت تیشه به ریشه این پایه علمی زده و ایستادن در کنار علم را به ادعایی تهی بدل می‌سازد.

در این روزها ما شاهد آسیب گسترده ای به زیرساخت های غیرنظامی و حملات به واحدهای علمی، پژوهشی و مراکز بهداشتی درمانی کشور از سوی دشمنان بوده ایم. در اثنای این حملات شمار قابل توجهی از مردم کشور عزیزمان شامل زنان و کودکان قربانی این تهاجمات شده و به شهادت رسیده اند. شماری از این شهدا کارکنان نظام سلامت در حین انجام وظیفه و مراجعین به واحدهای درمانی بوده اند.

ما در این روز با صدای رسا اعلام می‌کنیم که «ایستادن در کنار علم» تنها زمانی ممکن است که فشارهای سیاسی و نظامی‌گری از ساحت مقدس سلامت و زیست و رفاه جسمی و روانی بیرون رانده شود. نظام سلامت و زیرساخت‌های زیستی مردم نباید و نمی‌تواند وجه‌المصالحه درگیری‌ و اعمال قدرت‌ باشد.

احترام به علم، نیازمند احترام به استقلال، امنیت و رفاه مردم کشورها است. در نظام شبکه بهداشت کشور، افتخار ما این است که همواره تلاش کرده‌ایم پیشرفته‌ترین دستاوردهای علمی را به دورافتاده‌ترین نقاط کشور منتقل کنیم.

ادغام خدمات نوین بهداشتی، توسعه برنامه‌های غربالگری، ایمن‌سازی گسترده و توجه ویژه به بهداشت روان و تغذیه جامعه، همگی ثمره ترجمان دانش و به‌کارگیری علم در سطح مراقبت‌های اولیه بهداشتی (PHC) است. ما بر این باوریم که برای تحقق پوشش همگانی سلامت (UHC) و کاهش بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات، هیچ راهنمایی معتبرتر از دستاوردهای علمی پژوهشگران و نخبگان این مرز و بوم و همچنین اشتراک دانش با مجامع بین‌المللی وجود ندارد.

در این روز ویژه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ و جاودان شهدای مدافع سلامت که با نثار جان خویش، عالی‌ترین جلوه تعهد به علم و انسان‌دوستی را به نمایش گذاشتند، از زحمات شبانه‌روزی تک‌تک اعضای خانواده بزرگ بهداشت و درمان کشور قدردانی می‌نمایم.

امیدوارم با تکیه بر خرد جمعی، بهره‌گیری از دانش روز و با حفظ استقلال و حریم امن نظام سلامت، گام‌های استواری در جهت پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای کیفیت زندگی و ساختن جامعه‌ای سالم‌تر، تاب‌آورتر و پرنشاط‌تر برداریم.»