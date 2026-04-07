اعزام ناوگان حمل و نقل همدان به بنادر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از تاریخ ۹ اسفند سال گذشته تا ۱۶ فروردین امسال ۴ هزار و ۱۱۹ دستگاه ناوگان حملونقل عمومی استان همدان به بنادر جنوبی کشور اعزام شدند، اظهار کرد: این ناوگان مأموریت انتقال کالاهای اساسی به استان همدان را برعهده داشتهاند.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی بیش از ۵۳ هزار و ۲۴۹ بارنامه برای حمل کالاهای اساسی به مقاصد مختلف کشور صادر شده و ناوگان حملونقل عمومی استان با تمام ظرفیت در مسیر تأمین و جابهجایی کالاهای اساسی فعالیت کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان همچنین به مشارکت فعال رانندگان و کامیونداران اشاره کرد و گفت: در یک ماه گذشته رانندگان ناوگان استان در قالب برنامههای جمعی و خودجوش، چندین مرحله رژه خودرویی در شهر همدان و شهرستانهای تابعه برگزار کردهاند.
